Prosciutto di Parma confermato in The world's 50 best foods di CNN Traveller

È stata aggiornata qualche mese fa la nota classifica di CNN Traveller dei "50 cibi più gustosi al mondo" rilanciata anche da Cook – Racconti cucina del Corriere della Sera che vede confermata la presenza del Prosciutto di Parma, stabile al 31esimo posto. Restano in lista anche gli altri due cibi italiani già presenti: la pizza napoletana di nuovo sul podio al secondo posto e le lasagne al 23esimo posto.

Ma qual è il piatto più delizioso secondo la CNN? A dominare su tutti, c’è il Massaman, curry thailandese agrodolce con cannella, latte di cocco e poco piccante.

Dal 2011 la redazione della CNN dedicata al turismo conduce un sondaggio tra i propri lettori chiamati a votare i cibi più amati e quelli per loro più gustosi. Lo scopo è quello di stimolare la conoscenza delle tradizioni alimentari ispirando i lettori nella scelta della meta del prossimo viaggio.

L'ultimo elenco dei 50 World’s Best Foods, aggiornato in aprile 2021 e sostanzialmente invariato rispetto alla versione precedente, è un vero e proprio giro del mondo del gusto: «abbiamo setacciato il pianeta per individuare i 50 cibi più deliziosi mai creati» si legge sul sito della testata americana. La classifica è indubbiamente il risultato della storia gastronomica americana influenzata e contaminata da culture straniere.

Sebbene manchino tanti prodotti di eccellenza, la lista è molto variegata e presenta cibi e piatti vietnamiti, indiani, venezuelani, giapponesi, cinesi, ma anche prodotti appartenenti alla cultura tipicamente anglosassone come popcorn, ketchup e ciambelle. A spopolare rispetto a tutte le altre cucine è però la tradizione culinaria del sud-est asiatico.

Prosciutto di Parma deve la sua presenza in classifica alla notorietà e alla solida reputazione che ha saputo costruirsi negli Stati Uniti anno dopo anno. Soltanto nel 2017 infatti il Prosciutto di Parma si piazzava al 48esimo posto nella medesima classifica. I lettori della CNN hanno premiato la tradizione italiana, il sapore e la dolcezza inconfondibile del Prosciutto di Parma e la sua versatilità negli abbinamenti, in particolare con pizza, melone, grissini e insalata.