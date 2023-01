Il Consorzio del Prosciutto di Parma partecipa al Winter Fancy Food Show

Con la ripresa della ristorazione, il quadro dei consumi del Prosciutto di Parma sul mercato statunitense è tornato ad assumere il carattere diversificato che aveva fino all’avvento della crisi pandemica. Nel 2022 le performance degli acquisti domestici e del canale Horeca hanno confermato la leadership che gli USA detengono per il prodotto in fatto di export. Un primato che il Consorzio desidera consolidare con un adeguato impegno di promozione

già nei primi giorni di questo nuovo anno. Come di consueto, il Consorzio del Prosciutto di Parma sarà presente al Winter Fancy Food Show - l’importante fiera alimentare in programma a Las Vegas dal 15 al 17 gennaio 2023 - all’interno del padiglione italiano.

«La fragilità dell’attuale contesto macroeconomico convalida il ruolo strategico che l’export ricopre nella composizione del mercato del Prosciutto di Parma. Il Winter Fancy Food Show, che riunisce gli operatori del settore alimentare della costa ovest degli Stati Uniti, rappresenta un’importante occasione di incontro per promuovere la nostra DOP e pianificare le attività dell’anno appena iniziato, in un’ottica di continuità e implementazione rispetto a quanto svolto finora», commenta Alessandro Utini, Presidente del Consorzio.