Made in Italy: protocollo d'Intesa tra gli Ambasciatori del Gusto e Fiere di Parma

A conferma di come il comparto enogastronomico rappresenti un capitolo fondamentale nel racconto dell’ospitalità made in Italy oltre che una leva economica strategica per l’intero Sistema Paese, l’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto (ADG) e Fiere di Parma annunciano la firma di un Protocollo d’Intesa con cui si impegnano a collaborare nella sinergica e più profonda promozione e valorizzazione dei territori e dei prodotti.

“Il concetto di “squadra” distingue la nostra visione da sempre. Si tratta di un approccio che per molto, troppo, tempo è stato sottovalutato a cui oggi non possiamo più sottrarci. Così come all’interno dello stesso comparto va stimolata una sinergia nuova tra tutte le varie professionalità, motivo per cui ADG rappresenta tutti coloro che con il proprio lavoro contribuiscono alla cucina italiana di qualità, così questo modus operandi va esteso a tutti gli addetti impegnati nel racconto del made in Italy. A noi, insieme, il compito di valorizzare quanto siamo e quanto facciamo rendendo il consumatore più consapevole e l’intero Sistema più forte. In tal senso, siamo davvero onorati di intraprendere questo nuovo cammino con Fiere di Parma” ha dichiarato Alessandro Gilmozzi, Presidente degli Ambasciatori del Gusto.

“L’industria agroalimentare - ha dichiarato Franco Mosconi presidente di Fiere di Parma - è saldamente la seconda d’Italia per valore aggiunto, dopo la meccanica e prima del tessile-abbigliamento-cuoio. Fiere di Parma, con Cibus e il Salone del Camper, è in prima linea nel rappresentare e promuovere tutto ciò che è l’eccellenza italiana, nella sua declinazione enogastronomica e turistica. Non a caso la firma del protocollo, che avviene in occasione del Salone del Camper, una manifestazione che esalta il turismo open air come stile di vita che predilige le esperienze anche enogastronomiche, è il sigillo della collaborazione tra due mondi, il privato e il pubblico, che perseguono l’unico obiettivo di far crescere il sistema industriale italiano”.

La firma del protocollo si è tenuta in occasione del Salone del Camper 2023.

A conferma dell’importanza del tema, ADG e Fiere di Parma hanno tenuto ieri un momento di dibattito aperto al pubblico intitolato “Destinazione Italia – Viaggi di Gusto” al quale sono intervenuti il Presidente di Fiere di Parma Franco Mosconi, il Presidente dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto Alessandro Gilmozzi e il Direttore Generale ADG Gianluca De Cristofaro, il Presidente Visit Emilia Cristiano Casa, la brand manager Salone del Camper Gloria Oppici, Riccardo Broda, funzionario della Struttura Progetti Comunitari per Automotive e Turismo dell'ACI, la consigliera del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia DOP Alessandra Medici e l’Ambasciatore del Gusto Gianni Di Lella.