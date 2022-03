Provincia: pubblicati i bandi per quattro concorsi

E siamo a quattro! La Provincia di Parma ha pubblicato in Gazzetta ufficiale e sul suo sito web altri due bandi di concorso per la formazione di “elenchi di idonei” da assumere sia a tempo determinato che indeterminato a cui attingeranno anche i tanti Comuni del territorio convenzionati con la Provincia.



I primi due bandi riguardavano i profili di istruttori direttivi tecnici di categoria D (laureati) e istruttori tecnici di categoria C (diplomati) e ci si può ancora iscrivere.



Oggi invece sono stati pubblicati i bandi relativi ai profili di istruttore amministrativo (categoria C) e istruttore direttivo amministrativo (categoria D).



Le domande di ammissione al concorso vanno presentate esclusivamente in via telematica (occorrono quindi Spid e posta certificata), entro il 28 aprile.



“Con questi due bandi completiamo un'iniziativa della Provincia finalizzata ad alleggerire il lavoro dei Comuni e delle Unioni del nostro territorio – afferma il Presidente Andrea Massari - Ancora una volta voglio ringraziare gli uffici provinciali per aver saputo mettere in campo speditamente le innovative procedure previste dal Governo e la consigliera Sara Tonini, Delegata alle attività a supporto dei Comuni, per avere raccolto le segnalazioni e coordinato l’intera operazione. L’elenco degli idonei che verrà stilato non è una graduatoria ma bensì una lista di candidati adatti a ricoprire un determinato profilo professionale a cui la Provincia e gli enti convenzionati potranno attingere in modalità semplificata. Si tratta di una opportunità importante per i giovani che aspirano ad entrare nella pubblica amministrazione poiché partecipando a un'unica prova si può concorrere a molti posti in numerosi Enti.”



Qui il link al bando istruttore amministrativo (categoria C)

https://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/avviso-di-selezione-pubblica-la-formazione-di-un-2





Qui il link al bando istruttore direttivo amministrativo (categoria D)https://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/avviso-di-selezione-pubblica-la-formazione-di-un-1