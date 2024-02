Occhi (Lega): "Lavori stradali, non ancora pagati i Comuni dell'Unione Valli Taro e Ceno"

La Regione spieghi perché "l’Unione Valli Taro e Ceno (Parma) attende la liquidazione dell’annualità 2022 del Fondo Regionale per la Montagna e quando si prevede di effettuare i pagamenti del 2022 e 2023. In passato il funzionamento era più regolare".

E' la domanda posta al question time dal consigliere Emiliano Occhi (Lega) che sottolinea come "sia necessario liquidare al più presto le spese sostenute da parte dei comuni per evitare ripercussioni sui bilanci comunali e di rimando alle imprese locali che effettuano le asfaltature e gli altri interventi". Il Fondo per la montagna prevede 15 milioni di euro, 5 per ogni anno, dal 2021 al 2023 così suddivisi: 60% in proporzione alla superficie delle zone montane ricomprese nei rispettivi ambiti; 40% in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane ricomprese nei rispettivi ambiti. "All’Unione dei Comuni Valli Taro Ceno venivano ripartiti circa 295mila euro per le annualità 2021-2022-2023" scrive il consigliere. Alcuni sindaci, però, hanno segnalato che "risultano ancora non liquidate ele spese sostenute nel 2022. Si tratterebbe di spese per asfaltature di strade e altri interventi previsti nei piani triennali dei Comuni". I soldi servono per liquidare i lavori delle imprese che sono stati rendicontati "correttamente e nei tempi previsti".

A rispondere è stato l'assessore alla Montagna, Igor Taruffi: "Le risorse regionali sono destinate ai Comuni per la manutenzione di strade comunali. Da qualche anno, sono state date risorse per le provinciali ora anche comunali. in totale 11 milioni. Chiediamo ai Comuni di avere le rendicontazioni degli interventi realizzati per poter ripartire i fondi. Abbiamo chiesto un'integrazione all'Unione Valli Taro e Ceno, ma non è ancora arrivata ed è per questo che l'Unione non è ancora stata liquidata".

Secondo Occhi "non sono stati segnalati problemi di rendicontazione. Per le imprese, ai ritardi si aggiunge anche il caro asfalto. Vanno verificate le procedure per aiutare i sindaci ad utilizzare questi fondi".p