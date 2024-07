E-work: Recruiting Day a Parma il 9 luglio

E-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, è alla ricerca di oltre 25 risorse professionali a Parma e provincia. Si ricercano, in particolare, impiegati contabili per studi e aziende, operatori farmaceutici, progettisti meccanici, montatori meccanici e figure per back office estero.

Per questa ricerca e per presentare le proprie candidature per le numerose opportunità lavorative gestite dall’agenzia sul territorio di Parma, e-work ha organizzato un Recruiting Day il 9 luglio presso l’e-workhub di Via Carducci, 26, favorendo così l’incontro di domanda e offerta di lavoro.

L’iniziativa, che si terrà dalle ore 9 alle 18, permetterà infatti alle persone interessate a valutare nuove opportunità lavorative, di conoscere nel dettaglio tutte le posizioni aperte nel territorio di Parma (per i 25 posti indicati e non solo), consegnare la propria candidatura e il proprio curriculum vitae e sostenere un primo colloquio con i selezionatori di e-work.

“Il territorio di Parma e provincia, racchiude un tessuto economico e produttivo che si conferma solido anche grazie alla presenza di vari settori spesso complementari fra loro - Dichiara Anna Cariello, sales account manager dell’e-workhub di Parma. La presenza di aziende chimiche-farmaceutiche, aziende alimentari e di impiantistica alimentare, aziende meccaniche, del vetro, della gomma- plastica, delle costruzioni, a cui si aggiungono tutte le società di servizi alle imprese, come studi professionali commerciali, di progettazione meccanica, del mondo dell’IT e della logistica, portano alla costante necessità di personale dalle specializzazioni più svariate. Per questo noi di e-work, da sempre lavoriamo a fianco delle aziende, la nostra presenza a Parma da oltre 20 anni e la collaborazione con società di ogni tipo, ci porta ad una conoscenza approfondita del territorio, delle aziende e delle necessità di personale in costante evoluzione”.

Oltre al CV i candidati interessati a partecipare al Recruiting Day dovranno portare con sé una lettera motivazionale. Per la partecipazione all’iniziativa è prevista iscrizione che dovrà avvenire entro le ore 12 di lunedì 8 luglio, accedendo al link https://bit.ly/3VUVcPM oppure contattando l’e-workhub di Parma al numero: 0521.942505 o mandando una mail a welcome.parma@e-workspa.it.