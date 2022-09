"Reddito di cittadinanza: vizi e virtù tra molte fake news": il 20 settembre incontro pubblico nel Salone Trentin

È uno dei temi caldi della campagna elettorale, strumentalizzato dai diversi orientamenti ma troppo spesso senza un approccio scientifico basato su dati ed evidenze concrete: è il reddito di cittadinanza, sul quale valanghe di parole sono state dette, da politici e semplici cittadini, all'insegna della disinformazione e della mancanza di chiarezza.

Ad esempio, si è diffusa la convinzione, sia tra molti imprenditori sia nell'opinione pubblica, che nel settore del turismo e dei pubblici servizi non si trovi personale a causa di questa misura di sostegno alla povertà: la CGIL di Parma, dati alla mano, intende sfatare questo luogo comune, al di là di ogni pregiudizio ideologico, in un confronto aperto con rappresentanti delle istituzioni e delle diverse associazioni di categoria coinvolte dalla misura, al fine di avere una qualificata testimonianza della ridotta tutela che questo provvedimento ha di fatto ha dimostrato di offrire alle categorie più svantaggiate, tra cui le persone disabili e gli immigrati.

L'appuntamento dedicato a "Reddito di cittadinanza. Vizi e virtù tra molte fake news" è in agenda per martedì 20 settembre, alle ore 9.30, nel Salone "Bruno Trentin" della Camera del Lavoro di Parma in via Casati Confalonieri, 5/A

L'incontro sarà introdotto e moderato da Matteo Rampini, responsabile al Mercato del lavoro e politiche contrattuali della segreteria confederale CGIL Parma e vedrà gli interventi di Ettore Brianti, assessore alle Politiche sociali del Comune di

Parma, Andrea Massari, presidente della Provincia di Parma, Francesca Dallatana, di Ciac Onlus Parma, Walter Antonini, presidente Anmic Parma, Valentina Anelli, segretaria generale SPI CGIL Parma, e Luca Ferrari, direttore del Patronato INCA CGIL Parma. Concluderà Paride Amanti, della segreteria confederale CGIL Emilia-Romagna. Sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming sulla pagina Facebook @CGILParma.