8xmille, una firma che fa bene al nostro territorio: i lavori di restauro della Chiesa di San Pietro in Vincoli a Borghetto  

I fondi dell’8xmille sono importanti anche per le opere di culto e pastorali nella Diocesi di Fidenza. Senza questi fondi non sarebbero possibili i restauri a oggetti antichi, manifatture, dipinti ed edifici sacri, patrimonio artistico e culturale di grande valore storico. In questo articolo parleremo dei lavori di restauro, ancora in corso ma in dirittura d’arrivo, alla Chiesa di San Pietro in Vincoli a Borghetto di Noceto insieme all’architetto Angela Desideri, direttore dei lavori, e al parroco Don Francesco Villa.

Chiesa di San Pietro in Vincoli a Borghetto: i lavori di restauro

Lo scorso aprile e? stato aperto al pubblico il cantiere di restauro della Chiesa di San Pietro in Vincoli a Borghetto di Noceto in occasione degli scavi archeologici da poco conclusi. La chiesa oggi e? interessata da un secondo stralcio di lavori di restauro, consolidamento e adeguamento impiantistico realizzati con il contributo 8xmille della CEI e con i fondi della parrocchia. Gli interventi previsti riguardano lavori di restauro e consolidamento del campanile, rifacimento dell’impianto termico e illuminotecnico, rifacimento degli intonaci interni e tinteggi, realizzazione di vespaio, nuove pavimentazioni interne ed esterne e restauro di arredi lignei. Questi interventi sono autorizzati dalla Soprintendenza ed eseguiti sotto la sua sorveglianza.

(In foto gli architetti incaricati dei lavori con il parroco don Francesco Villa)

La visita dello scavo archeologico, fortemente voluta dal parroco Don Francesco Villa, si e? tenuta sotto la guida del direttore dei lavori Arch. Angela Desideri, dell’impresa esecutrice Cagozzi Giampaolo & C. SNC di Rivotti Maurizio e della ditta ARCHEO.KUN Srl. È stata un’occasione nata dalla necessita? di condividere con la comunita? un frammento di storia della chiesa di Borghetto fino ad ora mai visto.

In occasione dei lavori di restauro della chiesa, infatti, e? stata eseguita un’indagine archeologica diretta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza e condotta dagli archeologi della ditta ARCHEO.KUN Srl, che ha permesso di riportare alla luce almeno due fasi piu? antiche di vita dell’edificio sacro. Sono stati asportati i piani pavimentali e messe in luce le strutture funerarie, distribuite sia all’interno che all’esterno della chiesa, testimonianze materiali dell’antico legame tra il sacro edificio e la comunita?. I lavori sono iniziati a novembre del 2023 e si concluderanno questa estate.

La struttura

La Chiesa di San Pietro in Vincoli a Borghetto presenta una pianta ad aula, a navata unica, con cappelle laterali e abside allungata curvilinea. Il periodo di fondazione e? incerto: una piccola cappella fu edificata in epoca medievale, probabilmente entro il XII sec. dai frati cistercensi. La conformazione attuale risale al prolungamento della navata del XVIII sec. e all’estensione dell’abside nel XX sec. Il corpo della sagrestia, annesso alla chiesa, dalla cartografia raccolta, risulta databile al XIX sec.

“E? ormai dal 2019 che la chiesa di Borghetto non e? piu? utilizzabile per il culto. In quell’anno infatti sono state avviate le indagini per la ristrutturazione e per la messa in sicurezza della nostra chiesa parrocchiale” ha sottolineato il parroco Don Francesco Villa. “Da 5 anni non e? piu? stato possibile celebrare alcuna funzione religiosa. Non si puo? nascondere che la chiusura della chiesa abbia creato notevoli disagi e sacrifici. La popolazione ha pero? risposto con autentica disponibilita? e comprensione. Alcuni sacramenti sono stati celebrati nelle vicine frazioni di Pieve Cusignano e Santa Margherita, mentre le cresime nel periodo della pandemia sono state celebrate in Cattedrale. Grazie alla disponibilita? del circolo di Borghetto abbiamo iniziato a celebrare la messa domenicale e le messe feriali nel salone polivalente”.

I disagi si sono trasformati in occasioni per compiere passi di crescita oltre che di collaborazione e aiuto reciproco. “A Borghetto la comunita? risulta essere davvero unita soprattutto nei momenti di difficolta? e di prova. Speriamo di poter presto tornare a celebrare nella nostra chiesa. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al nostro Vescovo mons. Ovidio Vezzoli per aver sempre seguito e accompagnato la nostra comunita? e anche al mio predecessore Don Luca Romani per aver sapientemente avviato i lavori di restauro. Un sincero grazie a tutti coloro che stanno lavorando con competenza e professionalita? perche? al piu? presto la nostra chiesa possa tornare ad essere luogo di incontro con il Signore e con i fratelli” ha concluso.

(In foto il vescovo Ovidio Vezzoli in visita al cantiere dei lavori)

Articolo a cura di Martina Pacini. Fonte: ilrisvegliofidenza.it.