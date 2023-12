Lavoro, la sentenza: "I riders sono lavoratori subordinati (all'algoritmo)

La rubrica "Buone sentenze" dell'UVL-Ufficio Vertenze Lavoro della CGIL di Parma si occupa questa volta di un pronunciamento molto importante relativo ai ciclofattorini, i cosiddetti riders, quello del Tribunale del Lavoro di Milano che ha emesso una importante sentenza in cui li ritiene a tutti gli effetti lavoratori subordinati. A fronte della decisione di Uber Eats di abbandonare il territorio italiano e di cessare i rapporti di collaborazione in essere con i rider, il Tribunale ha stabilito che doveva seguirsi la procedura prevista per i licenziamenti collettivi in quanto i lavoratori andavano a tutti gli effetti considerati come lavoratori dipendenti e non autonomi.

Il commento di Alessandra Tazzi, UVL CGIL Parma, è disponibile a questo link

