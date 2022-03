Caro benzina, arriva il bonus fino a 200 euro per i dipendenti

Non solo il decreto taglia prezzi di 25 centesimi (fino a fine aprile) sugli aumenti dei carburanti. C'è anche un bonus di circa 200 euro in buoni benzina a favore dei dipendenti per contrastare i rincari del carburante. Si tratta della novità contenuta nel Decreto Energia che va incontro ai dipendenti con la possibilità di usufruire di voucher aziendali per l’acquisto, appunto, di diesel o benzina. Si tratta di un buono a titolo gratuito dato da aziende private ai propri dipendenti, fino a un massimo di 200 euro ciascuno, che per il 2022 non concorre alla formazione del reddito. Una sorta di bonus aziendale, per contrastare il caro prezzi. Sarà la singola impresa a decidere se corrispondere i buoni ai propri dipendenti o meno.

Per l’anno 2022 sono previsti finanziamenti per 9,9 milioni di euro e 0,9 milioni di euro per il 2023. Il voucher per il carburante non è riservato alle famiglie in difficoltà economica, il decreto infatti non fissa alcuna soglia Isee, l’indicatore della situazione economica familiare. La norma specifica che la misura è destinata solo ai lavoratori dipendenti di aziende private. Possono quindi riceverlo tutti i dipendenti che ne fanno richiesta in azienda.