Rsu 2022: presentate dalla Flc Cgil territoriale le liste per le nuove elezioni che si svolgeranno ad aprile

Si sono chiusi lo scorso 25 febbraio i termini per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni per il rinnovo delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) in tutte le scuole e università, enti di ricerca e alta formazione artistica e musicale, sul territorio nazionale.

L’appuntamento elettorale è per il 5, 6 e 7 aprile prossimi, e per la provincia di Parma riguarderà 55 Istituti Scolastici, l’Università degli Studi di Parma, il Conservatorio “A. Boito” e l’IMEM-CNR (Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo ).

La FLC CGIL di Parma ha presentato le proprie liste raggiungendo: la copertura del 100% di tutti i luoghi di lavoro (in riferimento al numero dei candidati, 266 lavoratrici e lavoratori nelle 55 Scuole); il 100% di tutte le candidature esprimibili nella Scuola (liste piene), segnando un +31 candidati rispetto al numero già elevato del 2018, e che porta la FLC CGIL Parma ad un rapporto candi hadati/Scuole fra i più alti in Regione Emilia-Romagna; un numero complessivo di 285 candidate e candidati per l’insieme della filiera della Conoscenza (Scuola 266, Università 12, Conservatorio 3, Ricerca 4).

Si tratta di un grande risultato, se si considerano i due trascorsi anni di pandemia, che hanno rivoluzionato l’organizzazione del lavoro e pesantemente gravato sulle condizioni di vita e professionali di migliaia di persone. La FLC CGIL di Parma si ritiene estremamente soddisfatta per questo primo risultato conseguito e ringrazia tutte le lavoratrici e i lavoratori che con dedizione e impegno hanno aderito attivamente, sostenendo la prima fase di questa campagna RSU, offrendoci la possibilità di consegnare liste complete e di grande qualità.

L’impegno della FLC CGIL e di tutti i candidati è quello di continuare a rappresentare le difficoltà e il disagio dei lavoratori della conoscenza che, con abnegazione, hanno mantenuto integro in questi ultimi due anni, uno dei pilastri della nostra società: il valore dell’istruzione pubblica, che oggi più che mai merita il riconoscimento di una nuova dignità sociale. Tante le iniziative che abbiamo promosso e finalizzato a questo scopo. Non ultima la giornata di sciopero nazionale del comparto Istruzione e Ricerca del 10 dicembre scorso.

Troppe le criticità che ci vedranno impegnati dal livello nazionale a quello locale per la tutela dei diritti dei lavoratori: dalle classi pollaio agli organici inadeguati, a un rinnovo contrattuale ancora distante. Rimaniamo fiduciosi e ottimisti rispetto agli esiti di queste vertenze.

Siamo convinti che la nostra costante presenza sul territorio (al livello nazionale oltreché locale), nelle scuole, con assemblee di natura informativa o contrattuale, nelle contrattazioni di Istituto, e l’assidua presenza negli uffici della Camera del Lavoro CGIL Parma e nelle sedi provinciali decentrate, la continua e sistematica disponibilità alla consulenza, in presenza, telefonica o con le nuove forme di comunicazione digitale, ma soprattutto la nostra coerenza nel portare avanti una visione confederale e democratica, connaturate alla nostra organizzazione, sia stata già ampiamente ripagata dall’adesione alle nostre liste. Per questo invitiamo tutto il personale scolastico ad esprimere la propria preferenza per quelle liste, costituita da professionisti che credono nella Comunità Educante e nei valori che ogni giorno esprimiamo con la nostra azione sindacale