Gazzetta di Parma, rinnovi Rsu: l'Slc Cgil fa il bis

La commissione elettorale ha ufficializzato il risultato delle elezioni: i lavoratori della Gazzetta di Parma hanno rinnovato la fiducia a SLC CGIL con la rielezione di Claudio Nironi e Massimiliano Saccani a RSU (Claudio eletto anche Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, primo fra 3 candidati), entrambi membri dell'Assemblea generale provinciale.

Esprime soddisfazione Marcello Diego, segretario generale SLC CGIL di Parma: “Il responso delle urne è stato chiaro: si tratta per noi di un risultato importante. La rinnovata fiducia dei lavoratori premia la nostra organizzazione ed i suoi delegati per aver saputo affrontare lo scorso mandato con impegno e dedizione: dal rinnovo del contratto aziendale (firmato qualche mese fa) alla gestione del piano di riorganizzazione. Nonostante la crisi dell’editoria, come sindacato continuiamo a fare il nostro dovere su diritti, salario e rappresentanza”.

“Un ringraziamento particolare – conclude il segretario – va a tutte le lavoratrici e i lavoratori della Gazzetta di Parma che hanno rinnovato la fiducia alla nostra organizzazione per rappresentarli, ed ai quali continueremo a garantire il nostro impegno. Grazie anche alla Commissione elettorale per la disponibilità. Ai Delegati rieletti, i migliori Auguri di buon lavoro: abbiamo ancora tanta strada da percorrere insieme