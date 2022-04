Rsu: la Fp Cgil Parma si conferma vincente al voto del 5, 6 e 7 aprile

Anche a Parma il 5, 6 e 7 aprile 2022 si sono svolte le elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) in tutti i settori pubblici.

Per quanto riguarda la Funzione Pubblica CGIL il voto sul territorio ha interessato quasi 11 mila persone che operano nelle Aziende Sanitarie Pubbliche, Autonomie Locali e Funzioni Centrali (Enti Pubblici Non Economici, Agenzie Fiscali e Ministeri).

Si è registrata un'alta affluenza al voto con percentuali che vanno dal 70% al 95%, questo malgrado molte lavoratrici e lavoratori non abbiano potuto votare perché in isolamento per Covid. "Un dato fondamentale - commenta la segretaria Rosalba Calandra Checco -, che esalta il valore della democrazia all'interno dei luoghi di lavoro, dimostrando in modo chiaro che la CGIL aveva ragione nel pretendere che le elezioni si svolgessero nonostante i vari tentativi di altre organizzazioni di rimandarle, contrastando così il clima di sfiducia a proposito di rappresentanza e partecipazione che da troppo tempo si respira nel Paese".

Il risultato assume un valore determinante soprattutto se collocato nell'attuale contesto, dopo due anni di pandemia e con un grande disagio sociale, in piena crisi della politica e con una forte disaffezione verso tutte le istituzioni.

"Abbiamo incentrato la campagna elettorale puntando sulla valorizzazione della nostra costante presenza nei luoghi di lavoro - “Per tutti, tutti i giorni” - e sulla qualità dei servizi pubblici che deve passare attraverso la qualità del lavoro e la valorizzazione di coloro che garantiscono diritti costituzionali. La FP CGIL di Parma si attesta dunque come il sindacato più rappresentativo e viene premiata nonostante la campagna diffamatoria sui temi confederali e sul nostro ruolo nel Paese".

Venendo ai comparti di contrattazione, la FP CGIL, nonostante il proliferare di molte sigle autonome, corporative e professionali, si conferma in sanità nettamente il primo sindacato con il 45.86%, con 146 voti in più rispetto al 2018, mantenendo la maggioranza assoluta in Azienda USL e consolidanto la rappresentanza provinciale, evidenziando una crescita particolare presso il presidio di Borgotaro, riaffermando i seggi in Azienda Ospedaliera Universitaria.

La FP CGIL è inoltre il primo sindacato nell’Asp di Parma, ottiene il 100% all’Asp Langhirano, aumenta il numero dei seggi in Asp Rossi Sidoli.

"Manteniamo il 50,83% negli Enti Locali, malgrado il proliferare di sigle autonome, riconquistando la maggioranza in enti come la Provincia, i Comuni di Borgotaro, Berceto, Busseto, Medesano, Fontevivo, Colorno, Traversetolo, con il 100% a Bardi, e presentando la lista a Tornolo per la prima volta. Nelle Funzioni Centrali siamo aumentati di 3 seggi e siamo il primo sindacato in Inps, Tribunale confermando la nostra presenza in quasi tutti gli enti malgrado lo smantellamento che negli anni ha interessato queste amministrazioni".

Questo risultato, secondo Calandra Checco, "rappresenta una grande spinta e una sfida. Rivendicheremo con forza i temi della nostra campagna elettorale affermando che il cambiamento è possibile, che si può innovare la pubblica amministrazione partendo dal basso, dai luoghi di lavoro, da tutti coloro che hanno scelto di partecipare a questa grande occasione democratica. Rivendicheremo alle amministrazioni il risultato e chiederemo agli enti che finora non lo hanno fatto regole e comportamenti degni di un ente pubblico. Ringrazio vivamente, a nome di tutta la categoria FP CGIL di Parma, la segreteria confederale che ci ha supportati in ogni fase di questo percorso e i numerosissimi lavoratori che hanno votato le nostre liste e hanno portato la categoria a questo grande successo, rafforzando il mandato con il quale quotidianamente ci impegniamo. Un grande ringraziamento e augurio va anche naturalmente ai candidati che hanno reso possibile questo risultato, ai 200 lavoratori presidenti, membri di commissione elettorale e scrutatori per il prezioso contributo. Da subito saremo operativi con la correttezza che ci contraddistingue e con fermezza chiederemo alle controparti di fare lo stesso”.