Salame Felino e Coppa di Parma raddoppiano la presenza a Tramonto DiVino, partecipando a due tappe dell’edizione 2024: il 26 luglio a Riccione e il 2 agosto a Cesenatico. È quanto hanno annunciato i due rispettivi Consorzi di Tutela, all’interno del roadshow del gusto dell’Emilia Romagna che sposa i vini regionali con le Dop e Igp più pregiate. Dopo la presenza nel 2023 a Milano Marittima, le due celebri denominazioni di Parma saranno a ‘Tramonto DiVino in Villa’, tappa inedita il 26 luglio nella Riccione della dolcevita, con un particolare allestimento nel parco di Villa Mussolini fra il centro cittadino e il mare. La settimana successiva, ovvero venerdì 2 agosto, i Consorzi di Tutela di Coppa di Parma Igp e Salame Felino Igp si sposteranno a Cesenatico.

I due Consorzi intanto continuano a registrare numeri positivi per quanto riguarda la produzione, dopo un 2023 chiuso con un fatturato di 87 milioni di euro per il Salame Felino e di 73 per la Coppa di Parma. Nel primo caso, la quota di prodotto etichettato finale è in crescita del 4,5% rispetto al 2023, secondo gli ultimi dati comunicati a maggio. Numeri ancora più importanti per la Coppa di Parma, che sfiora già il milione di chilogrammi destinati all’etichettato (ovvero idoneo alla vendita diretta/trancio/affettamento) , con una crescita del 14% rispetto ai primi 5 mesi dell’anno scorso.