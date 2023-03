Sciopero dei corrieri Sda, i sindacati: "Siamo in attesa di risposte: pronti a chiedere l'intervento del Prefetto"

Presidio dei drivers nelle giornate di ieri giovedì 9 e oggi venerdì 10 marzo, davanti alla sede Sda di Parma in via Veroni. Per due giorni, i drivers della Levante Servizi che operano in Sda si sono mobilitati per rivendicare le condizioni economiche e normative che SDA Express Courier riconosce ai corrieri di altre filiali limitrofe della Regione. CGIL CISL e UIL hanno chiamato i lavoratori alla protesta dopo l'ennesimo confronto del 2 marzo scorso che ha visto nuovamente la Levante Servizi rifiutare l'innalzamento delle retribuzioni, aumentando gli importi delle trasferte erogate.

"Le Segreterie territoriali di FILT CGIL - FIT CISL - UilTrasporti - si legge in una nota - hanno proclamato la mobilitazione dei DRIVER operanti in SDA Parma con due giornate di sciopero per il 9 e 10 marzo 2023. La mobilitazione e lo sciopero riguarderanno tutte le lavoratrici e lavoratori dell'Azienda Levante Servizi, che opera in appalto di SDA Express Courier, proprietà di Poste Italiane. Le Organizzazioni Sindacali chiamano i lavoratori alla lotta, dopo l'ennesimo confronto svoltosi il giorno 2 marzo 2023, che ha visto nuovamente il diniego da parte dell'Azienda Servizi del Levante ad innalzare le retribuzioni dei lavoratori, aumentando gli importi delle trasferte erogate, e in cui non è stato possibile continuare il confronto in merito alla piattaforma rivendicativa presentata dalle Organizzazioni Sindacali per la filiale di Parma, anche in maniera progressiva, poiché a nostro avviso in questa trattativa vi è l'assenza del committente SDA Express Courier.

Le OO.SS. rivendicano niente di più e niente di meno delle condizioni economiche e normative che SDA Express Courier ha fatto riconoscere ai Corrieri di altre filiali limitrofe della Regione Emilia-Romagna, pertanto non si comprendono le motivazioni per le quali i lavoratori di Parma debbano avere un diverso trattamento economico a parità di lavoro. Inoltre, dopo la stipula di un accordo economico decoroso per i DRIVER, sarà necessario aprire il confronto sui carichi di lavoro e sulle franchigie per danni addebitate ai lavoratori in caso di incidente. I lavoratori che operano in appalto SDA Express Courier meritano un lavoro dignitoso e retribuito al pari di tutti gli altri driver della filiera.