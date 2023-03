"Giusti carichi di lavoro e mezzi che non mettano a rischio la sicurezza": i lavoratori della cooperativa sociale Emc2 incrociano le braccia

È in corso lo sciopero, indetto da Uiltrasporti Emilia Romagna, che riguarda tutto il personale della cooperativa sociale Emc2 Onlus in Strada Mercati a Parma. Lo stato di agitazione è stato proclamato per chiedere maggiori diritti per i lavoratori, seppur lavorando in appalto non sono certo di serie B.

Ecco le loro richieste: giusti e concordati turni di lavoro, giusti carichi di lavoro, mezzi a norma che non mettano a rischio la salute e la sicurezza, giusto ed equo contratto perché non devono essere i lavoratori a rimetterci se il servizio non viene pagato al prezzo giusto. Per questi motivi è stato proclamato lo stato di agitazione che è iniziato alle 3.30 con presidio davanti alla sede della cooperativa sociale Emc2 e proseguirà fino alle ore 13.