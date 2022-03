Le lavoratrici Somma & C di Fidenza incrociano le braccia: oggi sciopero con presidio

Le lavoratrici dell'azienda Somma & C. Srl di Fidenza incrociano le braccia per tutta la giornata di oggi, martedì 29 marzo, ed organizzano un presidio davanti alla sede dello stabilimento. "Si è interrotto nel peggiore dei modi il tentativo - si legge in una nota di Filctem Cgil e Femca Cisl - di instaurare regolari relazioni sindacali in un'azienda tessile di rilievo sul territorio di Fidenza, la Somma & C. Srl, specializzata nella produzione di maglieria di pregio, che conta una quarantina di dipendenti di cui la stragrande maggiornaza donne.

L'unico faticato incontro, svoltosi giovedì scorso, 24 marzo, alla presenza di una sostanzialmente inerme rappresentanza datoriale (GIA), in cui Filctem Cgil e Femca Cisl chiedevano alla dirigenza di ascoltare le richieste di un gruppo di lavoratrici relative a organizzazione del lavoro e diritti contrattuali disattesi, si è infatti concluso quando l'azienda ha comunicato un cambiamento di orario dal venerdì al lunedì successivo con puro intento provocatorio e di nemmeno tanto velata intimidazione.

Una totale indisponibilità al confronto che ha indotto le organizzazioni sindacali a sostenere la decisione delle lavoratrici, che si sono ritenute umiliate a quel tavolo da un comportamento padronale anacronistico, di proclamare uno sciopero per l'intera giornata di oggi, martedì 29 marzo, con presidio davanti allo stabilimento fidentino in via Piave. In assenza di significative aperture da parte dell'azienda saranno decise ulteriori iniziative di mobilitazione".