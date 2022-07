Siccità, Coldiretti: "Carburante agevolato per le aziende"

“Accogliamo con soddisfazione l’approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna della nostra richiesta di assegnare un supplemento di carburante agevolato per uso agricolo nella campagna 2022 per far fronte al problema della siccità. È una scelta fondamentale per il bene delle imprese e un segnale di come lavorare di concerto con le Istituzioni porti risultati determinanti a tutela dei nostri imprenditori”. Lo ha detto il Presidente di Coldiretti Emilia Romagna, Nicola Bertinelli all’indomani della Giunta con la quale viale Aldo Moro ha dato il via libera a una nuova assegnazione di gasolio agevolato per le imprese agricole della regione.

L’emergenza climatica che il nostro territorio sta vivendo – dice il Direttore di Coldiretti Emilia Romagna, Marco Allaria Olivieri – ha avuto evidenti ripercussioni sulle attività delle aziende agricole fin dai primi giorni del 2022: con un inverno quasi privo di precipitazioni piovose e nevose e con uno stato di siccità già presente nei mesi invernali le aziende agricole sono state costrette ad anticipare fortemente, già dalla primavera, le operazioni irrigue per garantire lo sviluppo e la crescita delle coltivazioni e dei frutteti. Ciò – continua il Direttore di Coldiretti regionale – ha portato numerose aziende a consumare un’importante quantità di gasolio ai fini irrigui utilizzando, tra l’altro, gasolio previsto per il periodo autunnale al fine della preparazione dei terreni e delle future semine.

Per poter richiedere l’integrazione e quindi di usufruire del supplemento di gasolio è necessario che le aziende abbiamo già esaurito i quantitativi annuali assegnati nell’anno 2022 e che presentino apposita domanda presso gli Uffici CAA Coldiretti entro il 3 novembre 2022.