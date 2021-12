Sidel, rinnnovi Rsu: la Fiom si aggiudica 6 delegati su 9

Nei giorni dal 29 novembre al 3 dicembre si sono svolte in Sidel Spa, azienda metalmeccanica leader nell’imbottigliamento, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei lavoratori.

La Fiom Cgil conferma la propria leadership eleggendo 6 delegati su 9, mantenendo cosi la maggioranza assoluta nell’azienda del settore più grande di Parma.

Grande soddisfazione per Massimo Palopoli, delegato storico e il più votato fra gli operai: “Anche in questa occasione abbiamo mantenuto, anzi consolidato la nostra posizione in azienda, in un periodo storico difficilissimo i lavoratori si rispecchiano e si affidano ancora una volta alla FIOM territoriale. Non era scontato sopratutto fra il collegio impiegati, dove c’è una squadra completamente nuova, viste le uscite degli ultimi anni di moltissime figure di riferimento per il sindacato di via Confalonieri".

Anche per Domenico Barco, della segreteria FIOM provinciale, il risultato ottenuto in Sidel è motivo di grande orgoglio: “I delegati della Sidel per il nostro sindacato sono una certezza, e anche in questa tornata di elezioni lo hanno dimostrato, frutto del grande lavoro che quotidianamente svolgono in azienda, risolvendo problemi e dando risposte concrete a chi ha bisogno".

Aldo Barbera, segretario generale provinciale delle tute blu riconosce che “questa vittoria nell’azienda metalmeccanica più rappresentativa di Parma ha una doppia valenza, da un lato ci inorgoglisce e ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta, dall’altra parte ci consegna un messaggio di grande responsabilità che non possiamo fallire: siamo il vero punto di riferimento dei lavoratori della Sidel, dall’officina agli uffici, da sempre. Nel 2022 apriremo una grande fase di rinnovi di contratti aziendali, a partire proprio dalla Sidel".

La FIOM di Parma, ringraziando tutti i lavoratori della Sidel spa per la fiducia dimostrata, augura alla nuova squadra dei delegati un enorme in bocca al lupo.