Sostenibilità, alla Barilla in 15 anni emissioni e consumi idrici in calo

“Questo rapporto parla del nostro continuo impegno, dei risultati conseguiti e delle sfide che ci accingeremo ad affrontare nei prossimi anni, per permettere a tutte le persone di godere della gioia del cibo, per una vita migliore - commenta Gianluca Di Tondo, amministratore delegato del Gruppo Barilla, nel Rapporto di Sostenibilità 2023 - Abbiamo intrapreso una serie di importanti iniziative sempre guidati dalla volontà di crescere in modo sano nel pieno rispetto delle nostre persone, dei nostri partner commerciali, fossero essi clienti o fornitori, dei nostri consumatori e del nostro pianeta”.

FILIERE SOSTENIBILI - Il 2023 è stato un anno chiave per lo sviluppo di progetti di agricoltura sostenibile e rigenerativa di Barilla. Il totale delle materie prime strategiche (grano duro, grano tenero, segale, pomodoro, basilico, cacao e oli vegetali) acquistate responsabilmente è stato pari al 67%. Sono più di 8000 le aziende coinvolte in progetti di agricoltura sostenibile, che da una parte garantiscono a Barilla la qualità delle materie prime acquistate, mentre dall’altra consentono agli agricoltori di pianificare il lavoro con maggior sicurezza, grazie anche ai 5 disciplinari per la coltivazione sostenibile per grano duro (Decalogo per la Coltivazione Sostenibile del Grano Duro di Qualità), grano tenero (Carta del Mulino, Carta di Harrys), segale (Carta Wasa) e basilico (Carta del Basilico).