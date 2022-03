Start up, oltre un milione di euro dalla Regione: premiate due aziende parmensi

C’è innovazione nelle microimprese del territorio. Sono nove le start up che sono state accompagnate, nella presentazione della domanda, da D7-Finance società di Fondazione Democenter che si occupa di finanza agevolata, che hanno ottenuto il finanziamento nell’ambito del Bando regionale per l’attrazione e consolidamento di start up innovative 2021.

“Riuscire a sviluppare idee che si inseriscono in filoni nuovi offre nuove opportunità per tutto l’ecosistema - commenta soddisfatta la direttrice di Democenter Barbara Bulgarelli - Il nostro compito è di accompagnare questo percorso affinché la crescita sia diffusa puntando a creare lavoro, realizzando nuovi prodotti e servizi, con lo sguardo rivolto al futuro”.

Tra le idee di successo ‘made in Parma’ Omnidermal Biomedics. Con il Progetto l’azienda propone Lazarus, un innovativo dispositivo medico tele-riabilitativo dotato di Intelligenza Artificiale per monitorare, riconoscere e stimolare l’attività del sistema neuro-muscolare in pazienti cronici. Questo garantirà la continuità di cura ai pazienti, un miglioramento di qualità e accuratezza dei trattamenti, con un conseguente miglioramento della qualità di vita del paziente ed una diminuzione dei costi della spesa sanitaria.

L’altro progetto è sempre nell’ambito del biomedicale. Proposto da P.B.L., è focalizzato sulla messa a punto di un sistema di analisi automatica per il controllo conformità di confezioni contenenti prodotti farmaceutici liquidi o solidi di origine biologica (es. preparati farmaceutici biologici, biosimilari e vaccinali). Pbl ha l’obiettivo di validare l’integrazione di soluzioni d’indagine avanzate per migliorare il controllo della qualità e poter abbattere i costi di produzione e gli scarti.

Le altre start up presentate da Democenter che sono rientrate nei finanziamenti, sono Progetto Sisma, Proxenia, Seffiline, MyLime di Modena; Motosuv e Pop'n'Up di Reggio Emilia; 3D4Mec di Bologna.

Il totale dei contributi ottenuti è di €1.272.750. Il contributo regionale parte da un minimo del 60% e può raggiungere il 75% della spesa ammessa fino ad un massimo di 150mila euro.

“Si tratta di progetti che puntano all’espansione sul mercato sia italiano che internazionale e questo significa linfa vitale per tutto il territorio” chiosa la direttrice di Democenter.