"Stress lavoro-correlato": CGIL Parma organizza un seminario per il 26 ottobre

"STRESS LAVORO CORRELATO: CONOSCERE PER PREVENIRE" è il tema del seminario organizzato da CGIL Parma e dal suo staff RLST, in occasione della Settimana europea della salute e sicurezza sul lavoro, per giovedì 26 ottobre, alle ore 8.30, nel salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma, in via Casati Confalonieri, 5/A.

Il seminario raccoglie il monito espresso dal presidente Mattarella in occasione della Giornata nazionale vittime degli incidenti sul lavoro che ha voluto chiamare alla responsabilità di tutti di fronte all'inarrestabile bollettino di incidenti e morti sul lavoro. La chiave per contrastare tale piaga è quella della formazione e dalla conoscenza, e non a caso il seminario porta il titolo "conoscere per prevenire". È infatti attraverso la sensibilizzazione di tutti coloro che sono coinvolti - istituzioni, datori di lavoro, RLS e lavoratori tutti - che si deve passare per cambiare lo stato delle cose attraverso l'informazione e la consapevolezza.

All'iniziativa interverranno Massimo Corradi, professore ordinario di Medicina del Lavoro e direttore UOC di Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma; Roberta Andreoli, professore associato Medicina del Lavoro e presidente del Corso di Laurea Tecnico Prevenzione Ambiente e Luoghi di Lavoro dell'Università di Parma; Daniele Barbieri, coordinatore RLST CGIL Parma; Paola Bergonzi, segretaria confederale CGIL Parma con delega a Salute e sicurezza sul lavoro.