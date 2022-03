Studenti di Master dell’Università Bocconi a Parma per studiare l'Asp

Mercoledì 16 Marzo ASP Parma, Azienda ai Servizi alla Persona del Comune di Parma, ha accolto una rappresentanza di Studenti del Master “EMMAS” dell’Università SDA Bocconi di Milano, percorso di alta specializzazione in Management delle Aziende Sanitarie e Socio Sanitarie, un Master Executive, quindi destinato a professionisti che già operano nelle Aziende pubbliche e private del settore Sanitario e Socio Sanitario.

Le classi raggruppano figure di formazione non solo strettamente sanitaria ma anche economica, amministrativa e legale: gli Studenti, oltre a visitare le sedi operative di ASP, hanno incontrato ed intervistato la dirigenza ed i quadri di ASP per poter finalizzare il loro lavoro di consulenza, attraverso la quale la prestigiosa Università, a fronte della disponibilità di ASP a proporsi come “Caso di Studio”, restituirà all’Azienda un lavoro di analisi sui temi della sostenibilità economica, del personale e delle risorse interne, della comunicazione e dei progetti futuri già in corso di attuazione.

ASP Parma sviluppa la propria attività prioritariamente nell’ambito dei servizi per Anziani e Persone non autosufficienti, ospitandoli all’interno delle proprie Strutture residenziali e semiresidenziali. Complessivamente l’Azienda è titolare di 421 posti letto accreditati suddivisi in 6 Residenze CRA (Casa Residenza Anziani) ed un Os.Co (Ospedale di Comunità). Costante e proficuo è il dialogo tra l’Azienda, il Comune ed AUSL Parma, che ha portato peraltro, in piena concordanza con gli orientamenti Regionali, all’introduzione di un Team di Medici di Diagnosi e Cura operanti all’interno delle Strutture, rappresentato dal Dott. Hamzeh Mohammad e dal Dott. Esposito Raffaele: proprio quest’ultimo, al termine del percorso di studi in Medicina perfezionato nella nostra Università cittadina ha poi frequentato il Master EMMAS durante l’anno accademico 2018/2019.