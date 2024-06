Telefonia, scocca l’ora dei rimborsi per le fatture a 28 giorni

Fatture a 28 giorni: dopo i rimborsi dovuti da TIM, anche i clienti di WINDTRE possono finalmente richiedere il rimborso delle somme indebitamente corrisposte a causa della controversa fatturazione a 28 giorni. Questa opportunità è resa possibile grazie alla delibera AGCOM n. 269/18/CONS, che sancisce il diritto al ristoro per la clientela di telefonia fissa e convergente.

La battaglia legale, culminata con una sentenza favorevole ai consumatori, che ha dimostrato come l’adozione della fatturazione a 28 giorni, implementata a partire dal 1° aprile 2017, abbia danneggiato i diritti e gli interessi collettivi dei consumatori, generando costi aggiuntivi non giustificati.

TIM sta ora inviando raccomandate ai suoi clienti di rete fissa che hanno ricevuto fatture a 28 giorni dopo il 31 marzo 2017. Anche WINDTRE ha iniziato a ricordare ai propri clienti di rete fissa, inclusi gli ex clienti, della possibilità di richiedere il rimborso. Questo avviso è stato diffuso tramite comunicazioni in fattura e email, per garantire che tutti i consumatori coinvolti siano informati dei loro diritti. La restituzione dei corrispettivi pagati in eccesso rappresenta un atto di giustizia e trasparenza, fondamentali in un settore critico come quello delle telecomunicazioni.

ADICONSUM Parma e Piacenza, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti dei consumatori, invita tutti i clienti TIM e WINDTRE interessati a rivolgersi alle proprie sedi per presentare la richiesta di rimborso. L’associazione si impegna a fornire assistenza qualificata e professionale per garantire che ogni richiesta sia trattata in modo efficace e tempestivo. “Questa sentenza rappresenta un passo significativo verso la tutela dei consumatori nel settore delle telecomunicazioni, sottolineando l’importanza del rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, correttezza e tutela dei diritti dei consumatori,” afferma Luca Braggion di ADICONSUM CISL Parma Piacenza. “È fondamentale che i consumatori interessati agiscano tempestivamente per ottenere il rimborso che spetta loro e non perdere questa opportunità. Siamo a disposizione, presso le nostre sedi provinciali, per ulteriori informazioni e assistenza.” Per appuntamenti si può chiamare al giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 il numero 0521.037619 oppure mandare una mail a parma@adiconsum.it . Informazioni si possono ottenere anche recandosi direttamente nelle sedi CISL di Parma in via Lanfranco 21 oppure a Fidenza in via XXV Aprile 7, il cui numero è 0524 527401.

Le associazioni dei consumatori, inclusa ADICONSUM, sono state decisive nel promuovere azioni legali e campagne di sensibilizzazione per proteggere gli utenti. Queste organizzazioni operano quotidianamente per garantire che i diritti dei consumatori siano rispettati e per promuovere una maggiore trasparenza nelle pratiche commerciali. La loro azione ha permesso di ottenere non solo rimborsi, ma anche di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di regolamentazioni più rigide e trasparenti nel settore delle telecomunicazioni.

“Invitiamo tutti i consumatori coinvolti a non sottovalutare l’importanza di questa opportunità – conclude Braggion.