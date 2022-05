Theras impegnata a far crescere il patrimonio boschivo di 45mila piante del territorio

Continua l’impegno di Theras nella sostenibilità, contribuendo a interventi di forestazione nel territorio parmense. È recente, infatti, il suo l’ingresso come socio ordinario del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, impegnato a creare boschi permanenti all’interno della Provincia di Parma, al fine di contrastare il cambiamento climatico, di aumentare il benessere della comunità e la salute del territorio.

“Non poteva mancare un’azienda come la nostra che si occupa di migliorare la qualità di vita delle persone, da sempre impegnata a garantire alti standard qualitativi ma con un’attenzione alla sostenibilità. Abbiamo accettato di far parte del progetto KilometroVerdeParma – commenta Andrea FERRARI Logistics & Facilities Manager di Theras - allo scopo di lavorare all’obiettivo comune di migliorare e proteggere il benessere della comunità e la salute del territorio attraverso azioni concrete sull’ambiente.”

UNA REALTA’ DEL TERRITORIO CON PARTNERSHIP INTERNAZIONALI

È a Salsomaggiore (PR) la sede in cui è nata e si sviluppa l'attività di Theras, leader nella ricerca e nella commercializzazione di tecnologie d'avanguardia per il trattamento del diabete e per la gestione del dolore cronico. Lo staff è composto da circa 100 persone tra dipendenti e collaboratori, metà dei quali impegnati su tutto il territorio nazionale nel fornire supporto tecnico a strutture sanitarie, medici e pazienti, con un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le più importanti partnership commerciali si rilevano tra aziende americane leader nel loro settore (per il diabete con Dexcom e Insulet e per il dolore cronico con Nevro), collaborando con più di 200 strutture ospedaliere e cliniche specialistiche in tutta Italia.

“Crediamo nell'innovazione e nella sostenibilità, in cui ogni nostra decisione è presa per migliorare la vita delle persone che si affidano alle nostre tecnologie per patologie croniche come il diabete e il dolore cronico. È una tecnologia sicura, sostenibile – continua FERRARI- e facilmente gestibile, che, permette ai nostri pazienti con diabete di "dimenticarsi" delle misurazioni e delle punture e per quanti soffrono di dolore cronico offriamo strumenti per gestirlo al meglio”.

KILOMETROVERDEPARMA, UN PROGETTO CORALE

Maria Paola CHIESI, Presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, fa un bilancio sul progetto a due anni dalla nascita: "Con l’ingresso di Theras e dei soci più recenti, il Consorzio raggruppa oggi una settantina di realtà del nostro territorio, che sono espressione del mondo dell’associazionismo e di settori che spaziano dal farmaceutico al beauty, dal food alla meccanica, dai servizi all’impiantistica, passando per l’automotive: una fotografia del tessuto economico parmense. Questa varietà testimonia la natura realmente partecipata del progetto KilometroVerdeParma: stiamo riuscendo a far germogliare la consapevolezza che solo agendo responsabilmente sull’ambiente di oggi e coinvolgendo le comunità possiamo lasciare in dono alle generazioni future un mondo migliore, perché più sostenibile. Possiamo essere orgogliosi di quanto fatto e di ciò che stiamo portando avanti: dalla nascita del Consorzio ad oggi abbiamo messo a dimora oltre 45.000 mila alberi e nella finestra temporale che va da novembre 2022 a marzo 2023 abbiamo previsto interventi di rimboschimento per ulteriori 30.000 piante. Dobbiamo continuare così: siamo quindi contenti di poter continuamente accogliere nuovi soci, come è stato nel caso di Theras".