Torna il Salone del Camper: tutte le novità della dodicesima edizione

Appuntamento imperdibile per gli appassionati delle vacanze outdoor e del camper life-style, secondo per importanza a livello europeo

Giunto alla dodicesima edizione, Il Salone del Camper (Parma, 11-19 settembre 2021) è la più importante fiera dedicata al caravanning e al turismo en plein air in Italia. Vi partecipano ogni anno i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi marchi della componentistica e dell’accessoristica e attrezzature per il campeggio. Appuntamento imperdibile per gli appassionati delle vacanze outdoor e del camper life-style, secondo per importanza a livello europeo.

Sono oltre 200 gli espositori diretti, provenienti da 15 paesi, che hanno dato la loro adesione alla dodicesima edizione del Salone del Camper. “Un risultato che conferma l’importanza dell’appuntamento di Fiere di Parma a livello internazionale - sottolinea Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma -. Tutti i maggiori brand sono presenti con le ultime novità del settore: più di 600 modelli per soddisfare le attese degli appassionati, che ogni anno, dal 2010, si danno appuntamento al Salone del Camper. L’esposizione si rivolge a coloro che hanno fatto del camper una filosofia di vita, ma guarda con attenzione anche a una nuova frontiera di viaggiatori, che cercano sempre di più il contatto con la natura e vogliono muoversi in libertà. Il futuro del turismo è sempre più outdoor: agli itinerari tradizionali si uniscono le passioni, ecco allora il binomio camper e bike e la ricerca di un nuovo modo di vivere il tempo libero. Il Salone del Camper di Fiere di Parma si fa trovare pronto, con un’esposizione completa e iniziative sempre in linea con le nuove tendenze”.

LE NOVITA'

Caravan e Camper: una ricca esposizione di veicoli ricreazionali, con tutti i più importanti brand del settore

Shopping: un’area in cui trovare prodotti per i piccoli spazi, adatti a ogni esigenza

Accessori: area dedicata ad accessori per il campeggio

Percorsi e Mete: luoghi e destinazioni ideali per il turismo in libertà e una ricca proposta di guide e prodotti editoriali

All’interno di Percorsi e Mete è presente La Strada dei Sapori, una vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana

BIGLIETTI

Acquista da casa il tuo biglietto per accedere rapidamente e in sicurezza grazie ad accessi dedicati, al Salone del Camper: la biglietteria online è aperta!

Per eventuali domande sull’acquisto dei biglietti o sui biglietti acquistati, si prega di scrivere a visitatori@fiereparma.it, indicando il maggior numero possibile di dettagli.

INGRESSO GRATUITO PER

• Bambini fino ai 12 anni non compiuti

• Persone con disabilità

(occorre mostrare il documento che accerta la disabilità e l’identità)

+ 1 ingresso per l’accompagnatore (solo se il disabile non è autosufficiente).

N.B. è necessario essere muniti di tutto l’occorrente per la visita in fiera, non sarà possibile noleggiare ausili in loco.

• I cani sono benvenuti

al Salone del Camper: possono entrare se muniti di guinzaglio e museruola.

COSTO BIGLIETTI

Infrasettimanali (valido 1 giorno): € 8,00

Festivi (valido 1 giorno): € 10,00

Festivi (valido 2 giorni): € 18,00

Parcheggio (valido 1 giorno): € 9,00