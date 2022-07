Filarmonica Arturo Toscanini: il programma della stagione dei concerti 2022/23

47 a Stagione di Concerti 2022/2023

Filarmonica Arturo Toscanini

35 concerti

15 programmi sinfonici

6 salotti cameristici

5 concerti “Toscanini per tutti”

3 concerti “Fenomeni”

7 città dell’Emilia-Romagna

Enrico Onofri

Direttore Principale

Kristjan Järvi

Direttore Ospite Principale

Residenza onoraria triennale

Mischa Maisky Violoncello

Residenze artistiche

VALERIY Sokolov Violino

Aziza Sadikova Compositrice

Coro Universitario del Collegio Ghislieri

Partnership 2022-2024

The Human Rights Orchestra

Venerdì 21 ottobre ore 20.30 | Filarmonica

Domenica 23 ottobre ore 18.00 | La Toscanini per Tutti

[22.10 Lugo, Teatro Rossini]

Parma | Auditorium Paganini

ENRICO ONOFRI

Wolfgang Amadeus Mozart Ouverture da Die Zauberflöte KV 620

Georg Friedrich Händel Music for the Royal Fireworks in re maggiore HWV 351

Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 5 in do minore op. 67

COMMUNITY MUSIC / FENOMENI

Sabato 29 ottobre ore 18.00

Parma | Auditorium Paganini

Fuori abbonamento

ALESSIO ALLEGRINI

MIHAELA COSTEA Violino

THE HUMAN RIGHTS ORCHESTRA

Felix Mendelssohn-Bartholdy Die Hebriden "Fingals Höhle"

Bruce Adolphe I will not remain silent Concerto per violino e orchestra

Florence Price Dances in the Canebrakes for orchestra

Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Giovedì 17 novembre ore 20.30 | Filarmonica

Sabato 19 novembre ore 18.00 | La Toscanini per Tutti

Parma | Auditorium Paganini

KRISTJAN JÄRVI

JAE HONG PARK Pianoforte

(vincitore del 63° Concorso Pianistico Internazionale “Ferruccio Busoni” 2021)

Sergej Rachmaninov Concerto n. 3 in re minore per pianoforte e orchestra op. 30

Pëtr Il'i? ?ajkovskij/ Kristjan Järvi The Snow Maiden

Venerdì 25 novembre ore 20.30 | Filarmonica

Parma | Auditorium Paganini

[26.11 Piacenza, Teatro Municipale]

MICHELE SPOTTI

CLARISSA BEVILACQUA Violino

MIRIAM PRANDI Violoncello

COSTANZA PRINCIPE Pianoforte

Ludwig van Beethoven Triplo Concerto in do maggiore per pianoforte, violino e violoncello

Pëtr Il'i? ?ajkovskij Sinfonia n. 5 in mi minore op.64

Mercoledì 7 dicembre ore 20.30

Parma | Auditorium Paganini

ENRICO ONOFRI

SANDRINE PIAU Soprano

SARA MINGARDO Contralto

LEVY SEKGAPANE Tenore

LUCA TITTOTO Basso

CORO UNIVERSITARIO DEL COLLEGIO GHISLIERI

LUCA COLOMBO Maestro del coro

Georg Friedrich Händel Messiah HWV 56, Oratorio per soli, coro e orchestra

Domenica 1° gennaio 2023 ore 12.00

Concerto di Capodanno

Parma | Auditorium Paganini

[31.12.2022 Milano, Teatro degli Arcimboldi]

TIMOTHY BROCK

VOCI SOLISTE DAL WEST-END DI LONDRA

Bernstein, Porter, Gershwin, Berlin, Kern: i più grandi successi del musical internazionale

da Londra a Broadway

Domenica 29 gennaio - ore 20.30

Parma | Teatro Regio

[27.1 Modena, Teatro Comunale; 28.1 Milano, Sala Verdi del Conservatorio]

Fuori abbonamento

STANISLAV KOCHANOVSKY

VALERIY SOKOLOV Violino

Pëtr Ili? ?ajkovskij Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 35

Sergej Rachmaninov Danze Sinfoniche op. 45

In collaborazione con Società dei Concerti Parma e con il Teatro Regio

FENOMENI

Venerdì 10 febbraio ore 20.30 | Filarmonica

Sabato 11 febbraio ore 18.00 | La Toscanini per Tutti

Parma | Auditorium Paganini

ENRICO ONOFRI

STEFAN TEMMINGH Flauto dolce

Antonio Vivaldi Concerto in re maggiore per flauto traverso, archi e basso continuo op.10

n. 3, RV 428 Il Gardellino

Moritz Eggert Außer Atem per flauto dolce solo

Hendrik Hofmeyr Concerto per flauto dolce, clavicembalo e archi

Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 Pastorale

Venerdì 17 febbraio ore 20.30

Parma | Auditorium Paganini

[18.2 Cesena, Teatro Bonci]

KERI-LYNN WILSON

IVO POGORELICH Pianoforte

Aziza Sadikova Nuova commissione La Toscanini

Sergej Rachmaninov Concerto n. 2 in do minore per pianoforte e orchestra op. 18

Sergej Prokof’ev Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore op. 100

Sabato 4 marzo ore 20.30 | Filarmonica

Parma | Auditorium Paganini

VÍCTOR PABLO PÉREZ

PAOLO CARLINI Fagotto

Robert Schumann Manfred Ouverture in mi bemolle minore op. 115a

Marco Tutino Medusa Concerto per fagotto e orchestra

Felix Mendelssohn-Bartholdy Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90 Italiana

Venerdì 10 marzo ore 20.30 | Filarmonica

Sabato 11 marzo ore 18.00 | La Toscanini per Tutti

Parma | Auditorium Paganini

JOHANNES DEBUS

MARINA KATAEVA Mezzosoprano

JOHANNES MARTIN KRÄNZLE Baritono

Gustav Mahler Lieder da Des Knaben Wunderhorn per voce e orchestra

Johannes Brahms Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73

Giovedì 30 marzo ore 20.30

Parma | Auditorium Paganini

[1.04 Modena, Teatro Comunale; 3.04 Bologna, Teatro Manzoni]

ALPESH CHAUHAN

PABLO FERRÁNDEZ Violoncello

Fabio Massimo Capogrosso Città Nascoste

Ernest Bloch Schelomo rapsodia ebraica per violoncello e orchestra

Hector Berlioz Symphonie fantastique, episodi della vita di un artista in 5 parti per

orchestra, op. 14

Venerdì 7 aprile ore 20.30 | Filarmonica

Parma | Auditorium Paganini

KRISTJAN JÄRVI

MISCHA MAISKY Violoncello

Gabriel Fauré Élégie in do minore per violoncello e pianoforte, op. 24

Camille Saint Saëns Concerto n. 1 in la minore per violoncello e orchestra op. 33

Jean Sibelius Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 43

Domenica 23 aprile ore 20.30

Parma | Auditorium Paganini

[21.4 Cremona, Teatro Ponchielli; 22.4 Reggio Emilia, Teatro Municipale]

ROBERTO ABBADO

VALERIY SOKOLOV Violino

Samuel Barber Concerto per violino e orchestra op. 14

Modest Musorgskij/ Maurice Ravel Quadri da un'esposizione

COMMUNITY MUSIC / FENOMENI

Giovedì 4 maggio ore 20.30 | Filarmonica

Sabato 6 maggio ore 18.00

Parma | Auditorium Paganini

OMER MEIR WELLBER

CHORUS CORDIS Coro di voci bianche

GABRIELLA CORSARO Maestro del coro

Aziza Sadikova Nuova commissione La Toscanini

Aziza Sadikova Chaconne

Anton Webern Ricercata, fuga a 6 voci

(arrangiamento per orchestra da "Musikalisches Opfer" BWV 1079 di Johann Sebastian

Bach)

Pëtr Ili? ?ajkovskij Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 Patetica

Salotto Toscanini

Mercoledì 16 novembre 20.30

Parma | CPM “Arturo Toscanini”, Sala Gavazzeni

MIHAELA COSTEA Violino

JAE HONG PARK Pianoforte

Ludwig van Beethoven Sonata n. 9 in la maggiore per pianoforte e violino op. 47 “a

Kreutzer”

Sonata n. 29 in si bemolle maggiore, per pianoforte op. 106 "Hammerklavier"

Giovedì 15 dicembre ore 20.30

Parma | CPM “Arturo Toscanini”, Sala Gavazzeni

ENRICO ONOFRI Violino

QUINTETTO D’ARCHI DELLA FILARMONICA ARTURO TOSCANINI

Luigi Boccherini Quintetto in si bemolle maggiore op. 39 n.1

Franz Joseph Haydn Quartetto in re maggiore op. 64 n. 5, Hob:III:63 Lerchen (de

L'allodola)

Luigi Boccherini Quintetto op. 30 n. 6 in do maggiore G 324 La musica notturna delle

strade di Madrid

Mercoledì 15 febbraio ore 20.30

Parma | CPM “Arturo Toscanini”, Sala Gavazzeni

IVO POGORELICH Pianoforte

QUARTETTO D’ARCHI DELLA FILARMONICA ARTURO TOSCANINI

MIHAELA COSTEA, VIKTORIA BORISSOVA Violini

BEHRANG RASSEKHI Viola

PIETRO NAPPI Violoncello

Musiche di Fryderyk Chopin

Sabato 25 marzo ore 20.30 | La T Day

Parma | CPM “Arturo Toscanini”, Sala Gavazzeni

VALERIY SOKOLOV Violino

DIANA-MARIA PETRACHE Pianoforte

George Enescu Sonata n. 3 in la minore per violino e pianoforte, op. 25

Maurice Ravel Sonata n. 2 in sol maggiore per violino e pianoforte

Yevhen Stankovych Sonata Pastoral of the night forest (dedicated to Valeriy Sokolov)

Venerdì 14 aprile ore 20.30

Parma | CPM “Arturo Toscanini”, Sala Gavazzeni

ARCHI DELLA FILARMONICA ARTURO TOSCANINI

MIHAELA COSTEA Violino concertatore

Gioachino Rossini Sonata a quattro n. 2 in la maggiore

Gioachino Rossini Sonata a quattro n. 4 in si bemolle maggiore

Antonín Dvo?ák Serenata per archi in mi maggiore op. 22 (B. 52)

Giovedì 11 maggio ore 20.30

Parma | CPM “Arturo Toscanini”, Sala Gavazzeni

QUINTETTO DI FIATI DELLA FILARMONICA TOSCANINI

SANDU NAGY Flauto

GIAN PIERO FORTINI Oboe

DANIELE TITTI Clarinetto

DAVIDE FUMAGALLI Fagotto

FABRIZIO VILLA Corno

Aziza Sadikova Nuova commissione La Toscanini

Paul Taffanel Quintetto per fiati in sol minore

Paul Hindemith Kleine Kammermusik op 24 n. 2

Biglietti e Abbonamenti

FILARMONICA Settore Oro Intero 40 €

Ridotto 34 €

Settore Blu Intero 30 €

Ridotto 26 €

Young (Under35) 16 €

Academy 10 €

CONCERTO DI CAPODANNO Posto unico Intero 50 €

Ridotto Capodanno 35 €

***

LA TOSCANINI PER TUTTI Posto unico Intero 30 €

LA TOSCANINI PER TUTTI Posto unico Intero 125 €

ABBONAMENTO (5 concerti)

LA TOSCANINI PER TUTTI Posto unico con Biglietto (2 persone) 50 €

OFFERTA FAMILY “Nidi di musica” Abbonamento (5 concerti) 200 €

***

ABBONAMENTO FILARMONICA* Settore Oro Intero 300 €

(8 concerti) Ridotto 255 €

Settore Blu Intero 220 €

Ridotto 187 €

Young (Under35) 90 €

ABBONAMENTO FILARMONICA* Settore Oro Intero 325 €

SILVER (8 concerti + Capodanno) Ridotto 280 €

Settore Blu Intero 245 €

Ridotto 212 €

ABBONAMENTO FILARMONICA* Settore Oro Intero 400 €

GOLD (12 concerti) Ridotto 340 €

Settore Blu Intero 300 €

Ridotto 255 €

Young (Under35) 130 €

ABBONAMENTO FILARMONICA* Settore Oro Intero 425 €

PLATINUM (12 concerti + Capodanno) Ridotto 365 €

Settore Blu Intero 325 €

Ridotto 280 €

* con la possibilità di acquistare biglietti ridotti speciali per i concerti del 29 ottobre e 29 gennaio

BIGLIETTI SALOTTO Divano (2 o 3 posti) 30 € **

TOSCANINI Poltrona 18 €

Young (Under35) 10 €

ABBONAMENTO SALOTTO Poltrona 90 €

TOSCANINI (6 concerti) Poltrona ridotto Abbonati Stagione 22/23 70€

** con brindisi finale “Tuissimo” insieme agli artisti della serata

Ridotto riservato al pubblico over70, associazioni culturali, enti convenzionati, CRAL aziendali,

docenti. Young riservato al pubblico under35. Academy riservato a studenti universitari e del Conservatorio.

Ridotto Capodanno riservato a spettatori under35, Abbonati Stagione 22/23 e residenti dei

Comuni di Parma e provincia.

Gli spettatori con disabilità al 100%, muniti di opportuna certificazione, hanno diritto

all’ingresso gratuito. Per l’accompagnatore è prevista una riduzione del 50% sul prezzo del

biglietto.