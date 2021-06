Trasporto aereo: domani sciopero di 4 ore

Il trasporto aereo ha subito e subirà ancora per molti mesi delle gravissime ripercussioni generate dalla pandemia che hanno portato le aziende a rimanere ferme o operare con volumi ridotti del 90% rispetto al periodo pre covid.

In questa fase si rendono quanto mai urgenti una serie di interventi atti a garantirne la tenuta industriale, in particolar modo sui seguenti temi:

• proroga del blocco dei licenziamenti sino alla ripresa del comparto;

• rivisitazione del Piano Nazionale degli Aeroporti;

• vertenza Alitalia con 8000 lavoratori in cassa integrazione e lo spettro del fallimento;

• crisi delle compagnie aeree straniere basate in Italia tutte sotto regime di ammortizzatori sociali;

• crisi delle società di gestione aeroportuali, degli handlers e dei catering che sono i settori più pesantemente colpiti dalla crisi delle Compagnie aeree;

• rifinanziamento del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo;

• Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto aereo e applicazione puntuale dell’art.203 del decreto Rilancio per combattere efficacemente l’inaccettabile dumping sociale e salariale.

Per queste ragioni le segreterie territoriali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI hanno proclamato un’azione di sciopero di 4 ore dalle ore 13 alle ore 17 di tutte le lavoratrici e i lavoratori delle aziende del settore per la giornata si domani, venerdì giorno 18 giugno.