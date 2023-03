"Trova il bonus": presentata innovativa piattaforma web messa a punto da Sercoop

È stata presentata oggi, insieme al rinnovato e più funzionale sito web di SERCOOP soc. coop., la società di servizi della CGIL Parma, l'innovativa piattaforma online "TROVA IL TUO BONUS". Si tratta di uno strumento inedito, messo a punto dai servizi informatici dell'organizzazione per offrire all'utenza - lavoratori, pensionati, studenti - uno strumento snello e di semplice utilizzo con cui orientarsi nella selva di bonus, contributi e diritti di varia natura a cui cittadini e cittadine possono avere accesso sulla base del proprio reddito.

A presentare la piattaforma sono stati Matteo Rampini, presidente CDA SERCOOP, e Monica Costa, responsabile servizio ISEE SERCOOP, che hanno illustrato

"SERCOOP e CGIL sono sempre più orientati - ha spiegato Rampini - ad avvalersi di tutti gli strumenti offerti dalla tecnologia per cercare di offrire alle persone un aiuto per potersi districare nella complessità quotidiana e nella sovrabbondanza di informazioni che spesso impediscono una immediatezza di comprensione su diritti e tutele previsti dalla legge. Oltre ai tradizionali uffici in cui riceviamo quotidianamente le persone, sono sempre più numerose le richieste di supporto da remoto. Molti cittadini ci chiamano o ci scrivono per sapere quali possibilità hanno di richiedere agevolazioni o contributi economici (dall'Assegno Unico, ai bonus sociali, al bonus maternità, al contributo affitto...): spinti da queste sollecitazioni abbiamo colto l'opportunità di ammodernare il sito internet con un format consultabile direttamente dagli utenti, iscritti e non iscritti, che prima ancora di rivolgersi a noi saranno in grado di farsi un'idea piuttosto precisa di ciò che possono richiedere".

"A fianco dei servizi canonici abitualmente erogati all'utenza dal nostro CAF, quali dichiarazione dei redditi o servizi fiscali, adesso allargati anche alle partete IVA - ha aggiunto Monica Costa -, abbiamo implementato due nuovi strumenti: il servizio MAI SOLI, dedicato agli adempimenti previsti dalla normativa in caso di lutto (successioni, reversibilità, ecc..), e, appunto, TROVA IL TUO BONUS. È sufficiente entrare nel banner e, inserendo la propria attestazione ISEE ORDNARIA e/o l'ISEE MINORI, consultare il sistema e verificare quali agevolazioni si possono richiedere. Molto spesso le persone scoprono di avere diritto a molte più prestazioni di quelle che pensavano".

TROVA IL TUO BONUS è accessibile dal sito www.sercoop.it.