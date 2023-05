Università: i sindacati incontrano i candidati al ruolo di Rettore

Si è tenuta ieri un'assemblea organizzata da FLC CGIL, CISL FSUR e UIL RUA che ha visto confrontarsi candidati e candidate alla carica di Rettore/trice per l'Università di Parma.

L'assemblea, che si è tenuta presso il Campus universitario, ha visto la partecipazione di oltre 400 persone sia in presenza che on line. Per due ore, si sono confrontati i candidati/te prof. Martelli, prof. Montepara e prof.ssa Rainieri.

"Una occasione di dialogo e confronto, che ha consentito al personale dell'Università di Parma di approfondire direttamente con i candidati sia i contenuti dei loro programmi elettorali, che la realtà lavorativa e quotidiana dell'Università di Parma", hanno commentato Salvatore Barbera, segretario generale FLC CGIL Parma, Roberta De Falchi, segretaria CISL FSUR e Maurizio Manini segretario Uil Rua.