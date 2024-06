Upi, dall'aeroporto alla peste suina fino all'Alta Velocità: Buia fa il punto della situazione

Il tessuto economico della provincia di Parma si conferma solido, capace di generare valore: la quinta provincia in Italia per valore aggiunto procapite e l’industria contribuisce per il 41% al totale della ricchezza generata. La dinamica dell’occupazione si conferma di segno positivo come dimostrato dall’incremento registrato del 2,4%. Anche i dati dell’Osservatorio Regionale del Mercato del lavoro attribuiscono all’industria il maggior contributo in termini di nuove assunzioni e l’Istat stima per il 2024 un tasso di disoccupazione in calo e oggi al 4%. La produzione industriale è cresciuta in media nell’anno 2023 dell’1,5% rispetto all’anno precedente, mentre il fatturato totale registra una variazione media del 5%, rafforzata dalla dinamica dei prezzi e quindi dall’inflazione. I dati economici sono dunque positivi ma dobbiamo guardare avanti.

È la fotografia generale scattata durante la settantonovesima Assemblea annuale dell’Unione Parmense degli Industriali, all'Auditorium Paganini. Presente anche Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca che ha tenuto un intervento sul ruolo della formazione e dell’innovazione in Italia.

"La nostra Associazione ha proprio nelle sue finalità statutarie il 'ricercare forme di collaborazione per perseguire finalità di progresso territoriale' " ha spiegato Gabriele Buia, presidente dell'Unione Parmense degli Industriali. "Se qualcuno ipotizzava che quest’Associazione sarebbe rimasta inerte di fronte a una volontà di “decrescita felice” non ha ben inteso il nostro ruolo. Voglio qui ricordare il sostegno dato dall’Unione in questi anni per far sì che il nostro Aeroporto potesse rimanere aperto con la prospettiva di trovare poi un partner tecnico che consentisse alla struttura di crescere e svilupparsi. Lo sforzo della nostra Associazione è stato notevole dal punto di vista economico ed è stato reso possibile grazie all’impegno e alla determinazione dei colleghi del Consiglio Generale e degli ammini- stratori di SOGEAP e di Parma Aeroporto. Questo sforzo economico non è mai stato fatto, è bene sottolinearlo, per tornaconto diretto dell’Associazione ma solo ed esclusiva- mente a favore del territorio. Non ha certo aiutato in questi anni un clima spesso di avversio- ne manifesta verso un’infrastruttura che non può che portare beneficio alla città in termini di attrattività e sviluppo. Ovviamente, ora che la proprietà è stata traguardata su operatori professionali, non possiamo a posteriori che valutare positivamente i sacrifici di volta in volta fatti per “comprare tempo” e dare speranza a una struttura che può fungere da volano per il nostro territorio.

Su questo argomento voglio esprimere la nostra soddisfazione per la notizia che, credo anche grazie all’attività di sensibilizzazione e stimolo che abbiamo svolto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con la nostra Regione e la Regione Lombardia, ha final- mente attivato il percorso finalizzato al completamento dell’autostrada Tirreno Brennero, creando i presupposti perché questa infrastruttura, di grande importanza per tutti i territori che collega, possa finalmente essere realizzata. Va però ripreso, con forza e realismo, il tema riguardante l’Alta Velocità a Parma, in quanto la città necessita di un collegamento rapido sulla tratta Milano-Roma. Se la stazione in linea risulta di difficile realizzazione perché non ci sono oggi le condizioni per farla, questo non può essere per l’interconnessione. L’infrastruttura, costata 120 milioni di euro e subito abbandonata nonostante gli impegni iniziali presi da Ferrovie dello Stato, è necessaria non solo per la presenza dell’EFSA, dell’Università, di un Collegio Europeo, di un tessuto industriale im- portante, di un polo fieristico unico per l’industria alimentare italiana e non solo, di un aeroporto e tanto altro. Penso sia ormai doveroso che le forze sociali, economiche e politiche si mobilitino. Vorrei qui evidenziare come diventi poi importante, per la nostra città, l’adozione attenta di un Piano Urbanistico Generale.

In quest’occasione voglio anche ricordare come una nostra eccellenza, quella delle conserve animali, sia fortemente minacciata dall’epidemia di peste suina che ha toccato la nostra provincia: l’impatto sull’export rischia di essere devastante. Nonostante la professionalità e competenza dei Servizi Veterinari dell’Azienda Sanitaria Locale di Parma, che voglio ringraziare per il contributo operativo e il supporto scientifico prestato, la risposta degli altri organi preposti non è stata altrettanto tempestiva e adeguata. Sono trascorsi due anni dalla data della prima nostra denuncia all’ottenimento del Decreto che ha stabilito l’eradicazione degli animali con l’impiego dell’esercito.

A livello sanitario riteniamo importante sollecitare la Regione Emilia-Romagna affinché crei le condizioni per realizzare l’unificazione tra Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria. Scelte di razionalizzazione e integrazione tra servizi territoriali sono imprescindibili per migliorare la qualità dell’assistenza ai cittadini, fermo restando la sanità privata che ne è componente essenziale. Invitiamo la Regione stessa a tenere in considerazione, nella distribuzione delle risorse, l’elevato livello tecnico-professionale del nostro sistema sanitario. Un’altra eccellenza, che dobbiamo continuare ad alimentare, è quella della formazione del nostro capitale umano.

Colgo l’opportunità offerta dalla presenza del Ministro Bernini per sottolineare come Parma sia città Universitaria. L’Università degli Studi di Parma, infatti, è un elemento deter- minante della sostanza e della promozione dell’identità stessa della nostra comunità. Avere la fortuna di ospitare una comunità di docenti e studenti che provengono da ogni parte del Paese consente al nostro territorio di godere di una situazione privilegiata e proprio per questo occorre creare le condizioni affinché tutti possano coglierne e sfruttarne al meglio le possibilità. Per questa ragione esprimo apprezzamento per l’attività del nostro Ateneo, ringrazio il Rettore Prof. Paolo Martelli e tutti i docenti e ricercatori dell’Università di Parma e voglio, in questa sede, assicu- rare il nostro impegno per consolidare e rafforzare la collaborazione fra Università e mondo delle imprese.

Dobbiamo far sì che il nostro territorio diventi sempre più, per i giovani, un posto dove è possibile studiare, abitare, fare e sperimen- tare. Un luogo dove possano pensare di realizzare i loro sogni più ambiziosi. La candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani per il 2027, e la sua presenza fra le 5 città finaliste, va in questa direzione e apprezziamo la sfida che ha intrapreso il nostro Comune. Attrarre e mantenere ragazzi nel nostro territorio, attraverso borse di studio, alloggi, servizi per gli studenti è uno scopo che la Comunità tutta si deve dare perché la formazione, insieme alle infrastrutture e alla digitalizzazione, è una delle direttrici da percorrere per crescere".