Via Bixio, l'Ufficio Migranti del Patronato Inca arriva alla Lega Spi Cgil

Da inizio gennaio è operativo presso la Lega SPI CGIL di via Bixio n.90 l'Ufficio Migranti del Patronato INCA.

Tutti i lunedì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con accesso libero e dalle ore 13.30 alle ore 17 su appuntamento, è possibile recarsi presso la sede per svolgere le pratiche legate all'immigrazione (rinnovi dei permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, appuntamenti in Questura...), compresa la richiesta di cittadinanza Italiana.

Grazie alla disponibilità del sindacato dei pensionati è oggi possibile per il Patronato CGIL essere presente anche in Oltretorrente, per offrire ai tanti lavoratori e cittadini immigrati che abitano nel quartiere un servizio qualificato e riconosciuto. Troppi infatti sono gli "intermediari" che in questo settore si improvvisano esperti generando notevoli danni alle persone.

A Parma esiste un'immigrazione di lunghissima data e non pochi sono coloro che ormai iniziano a maturare i requisiti per la pensione o hanno sviluppato patologie (a volte legate all'attività lavorativa) che possono portare ad una invalidità o malattia professionale. Rivolgendosi al Patronato INCA, magari inizialmente per pratiche legate all'immigrazione, possono emergere numerosi altri diritti, inizialmente non espressi perché non conosciuti.