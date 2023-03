Via libera del Consiglio Comunale all'alleanza tra le fiere di Milano e Parma

Dopo il Consiglio Provinciale per il via libera all’accordo tra Fiere di Parma e Fiere di Milano, e l'approvazione dell’aumento di capitale riservato a Fiere di Milano con il nuovo accordo di sindacato tra azionisti pubblici di Fiere di Parma Spa, è arrivato anche l'ok da parte del Consiglio Comunale in serata per l'alleanza dei due poli fieristici. Si tratta di un patto tra Comune, Provincia e Regione, a cui ora aderisce anche la Camera di Commercio, che vincola i soci pubblici ad assumere decisioni congiunte sulla Fiera, anche dopo l’ingresso di Fiere di Milano. Cibus resta a Parma, come salone dei prodotti Dop e Igp e marchio dell'agroalimentare riconosciuto a livello mondiale.

Fiera di Milano diventa quindi socia di Fiere di Parma e quest’ultima diventa proprietaria del marchio Tuttofood, esposizione che continuerà a svolgersi a Milano. I soci attuali riducono la propria partecipazione in Fiere di Parma del 18,5% e i soci pubblici non esprimono più la maggioranza, ma scendono al 45,84%. Sono state però inserite misure statutarie a tutela del nostro territorio: i soci pubblici potranno incidere sulle scelte, in particolare quelle relative a Cibus. Tra l’altro esprimeranno il Presidente del Cda, in cui saranno presenti 5 consiglieri di nomina privata e 4 di nomina pubblica.