Welfare, misure economiche a sostegno di famiglie in difficoltà

I primi mesi del 2022 sono stati contrassegnati da importanti modifiche rispetto alle misure economiche fino ad oggi adottate a sostegno delle famiglie e delle categorie più fragili, segnate dall’emergenza sanitaria che ha colpito, anche dal punto di vista sociale e economico, in particolare le fasce di popolazione più deboli.

L’assessore al Welfare Laura Rossi ha illustrato, assieme a Lorella Carli, responsabile della Struttura Operativa Contributi Economici del Comune, tre misure destinate a supportare famiglie e persone in difficoltà: l’assegno unico universale, l’esenzione ticket e l’erogazione gratuita dei farmaci di fascia C.

“Pandemia e caro energia si fanno sentire – spiega l’Assessora Laura Rossi – Assegno Unico, ed altre forme di sostegno del Comune, costituiscono un punto di riferimento importante per andare avanti per famiglie e soggetti deboli ed in difficoltà”

Assegno unico universale - Dal 1 gennaio 2022 è possibile presentare domanda per l’Assegno unico e universale, la misura di sostegno economico alle famiglie che, dal mese di marzo 2022, assorbirà gli assegni al nucleo famigliare(ANF), le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni, il Premio alla nascita (Bonus mamma domani) e l’Assegno di natalità (Bonus bebè).

L’assegno maternità concesso dai Comuni non sarà assorbito dall’assegno unico e per il 2022 la misura è confermata con aumento degli importi mensili e della soglia Isee. Il Comune di Parma nel 2021 ha istruito 304 richieste di Assegno maternità per 463.083 euro.

L’assegno per nuclei numerosi concesso dai Comuni verrà abrogato dal mese di marzo pertanto il beneficio verrà concesso per i mesi di gennaio e febbraio. Il Comune di Parma nel 2021 ha istruito 717 richieste di Assegno nucleo numeroso per € 1.223.400

L’assegno unico universale spetta ai lavoratori dipendenti, agli autonomi, ai pensionati e ai disoccupati cittadini italiani o europei o con permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno 2 anni e che paghino l’imposta sul reddito in Italia ed ai nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l’assegno unico universale varrà corrisposto d’ufficio dall’INPS. L’importo varia in base all’Isee in modo progressivo (per ciascun figlio minore da un massimo di 175 euro con Isee fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 40mila euro). Gli importi sono maggiorati per i figli successivi al secondo, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei con quattro o più figli, per i genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, per i figli affetti da disabilità. La domanda si presenta online accedendo al sito INPS con SPID, CIE o CNS o tramite patronato.

La domanda dovrà essere presentata annualmente ed è valida per il periodo compreso tra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo. Solo per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 i lavoratori dipendenti continueranno a godere degli ANF e delle detrazioni per figli a carico.

Ai nuclei famigliari con ISEE inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’ISEE, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per ISEE pari o superiori a 40.000 euro.

Esenzione Ticket - Anche per l’anno 2022 il Comune di Parma eroga l’esenzione ticket per indigenza dalle Prestazioni sanitarie. L’esenzione Ticket è una misura a supporto dei nuclei, o persone singole, che si trovano in una situazione di disagio economico-sociale nel pagamento dei ticket sanitari su visite specialistiche ed esami diagnostici (ad esclusione degli accessi al pronto soccorso) usufruite presso le strutture delle Aziende sanitarie pubbliche o private accreditate di Parma.

Anche per il 2022 la domanda va presentata esclusivamente on line accedendo all’apposita sezione Servizi On Line del Portale Internet del Comune di Parma

Possono presentare richiesta di esenzione al Ticket per indigenza a partire dal 01/02/2022, i cittadini residenti nel Comune di Parma in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione al SSN Servizio Sanitario Nazionale;

- Cittadinanza italiana o di un paese dell’U.E. ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione Europea, di un regolare titolo di soggiorno;

-ISEE del nucleo familiare in corso di validità inferiore o uguale a € 7.500,00;

- patrimonio mobiliare di valore non superiore ad € 6.000,00 per persona sola, a € 8.000,00 per due persone e a € 10.000,00 per oltre due persone;

- patrimonio immobiliare di valore non superiore a € 20.000,00, con esclusione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente e ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

L’esenzione Ticket concessa dal Comune ha validità annuale (fino al 31/12/2021) e può essere utilizzata per prestazioni diagnostico strumentali presso strutture sanitarie pubbliche e/o centri privati accreditati dell’Ausl di Parma e non copre le spese per gli accessi al Pronto Soccorso.

Per informazioni e assistenza per la presentazione della domanda on line è possibile contattare il Contact Center del Comune di Parma tel. 0521 40521 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.30 e il sabato dalle 8 alle 13. Nel 2021 sono state istruite dal Comune di Parma 540 domande e 442 sono state accolte mentre 98 domande annullate; Lo stanziamento stimato è di 40.000 euro.

Erogazione gratuita di farmaci in fascia C - La Regione Emilia-Romagna ha prorogato anche per tutto il 2022 la misura dell’Erogazione gratuita dei farmaci di fascia C (farmaci a carico del cittadino, non concessi dal Servizio Sanitario Nazionale poiché non considerati “essenziali” o “salvavita”) indicati nei Prontuari delle Aziende Sanitarie. La misura è indirizzata ai nuclei o a persone singole che si trovano in una situazione di disagio economico-sociale in possesso dei seguenti requisiti:

• residenza nel Comune di Parma;

• se stranieri, in possesso di regolare titolo di soggiorno in Italia;

• ISEE ordinario pari o inferiore a 7.500,00 euro.

Il Comune di Parma ha prorogato la validità degli attestati rilasciati nel corso dell’anno 2021 fino al 28/02/2022 e dal 01 marzo 2022 verranno rilasciati presso i Poli territoriali gli attestati per gli aventi diritto nell’anno 2022. Ai cittadini già in carico ai Servizi, beneficiari di contributi economici nel 2021 e già inseriti negli elenchi forniti dalla Struttura Operativa della sede centrale, verrà rilasciato l’attestato per l’erogazione gratuita dei farmaci di Fascia C, senza ulteriore documentazione, rivolgendosi direttamente al Polo Sociale di riferimento. Nel caso in cui il nominativo non fosse presente negli elenchi già redatti, gli aventi diritto dovranno presentarsi presso il Polo territoriale di appartenenza con il documento di identità e la propria attestazione ISEE e, dopo aver compilato l’apposito modulo di autocertificazione e aver registrato la pratica, otterranno il rilascio dell’attestato.

Per il ritiro dei farmaci bisognerà recarsi presso il Padiglione n.10 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma in via Gramsci, 14 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 e sabato dalle 8.30 alle 12.30) presentando la ricetta bianca, compilata dal medico di famiglia (o medico convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale), e l’attestato rilasciato dai Poli territoriali dei Servizi Sociali del Comune previo appuntamento.

Gli attestati rilasciati dal Comune di Parma nel 202 sono stati 768.