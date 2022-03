Zuarina apre le porte al pubblico

Perché il Prosciutto Crudo di Parma è oggi celebrato in tutto il mondo come una delle perle più preziose della gastronomia Made in Italy? Come si realizza un prodotto di qualità assoluta? Quali sono i segreti di una perfetta stagionatura? Una risposta a queste domande, e a tante altre, sarà possibile trovarla andando a verificare con mano cosa succede tutti i giorni all’interno di un prosciuttificio italiano di eccellenza come quello di Zuarina, lo storico brand nato nel 1860 e acquisito da CLAI nel 2012. Lo stabilimento di Langhirano (in provincia di Parma) aprirà infatti le sue porte, un sabato al mese a partire dal prossimo 19 marzo fino a luglio.

L’idea è nata dalla collaborazione con lo Iat di Torrechiara, Ufficio per le informazioni e l’accoglienza turistica del Comune di Langhirano, con l’obiettivo di valorizzare il turismo enogastronomico all’interno del comprensorio parmigiano.

«Siamo molto legati al territorio di Parma, poter contribuire allo sviluppo del suo turismo dal punto di vista enogastronomico è un onore – spiega Marcello Barilli, Responsabile dello Stabilimento Zuarina di Langhirano –. Crediamo molto in questo genere di iniziative, quando ci è arrivata la richiesta dello Iat di Torrechiara abbiamo aderito con entusiasmo. Per consumatori e operatori del settore è importante conoscere il “dietro le quinte” di un’azienda, vedere la passione che anima chi vi lavora e l’attenzione con cui viene svolta ogni singola operazione. E, dall’altra parte, non avere paura di “mettersi a nudo” è un segno di rispetto nei confronti di chi ogni giorno decide di attribuirci la sua preferenza. Siamo fermamente convinti che il valore aggiunto di ogni azienda sia dato dalle persone: incontrare e conoscere chi lavora nel nostro stabilimento aiuta a far comprendere i motivi per cui il prosciutto crudo di Parma Zuarina raggiunge i livelli di eccellenza assoluti che il mercato gli riconosce».

Nelle giornate del 19 marzo, 23 aprile, 21 maggio, 18 giugno e 16 luglio sarà dunque possibile effettuare una visita in Zuarina per conoscerne la storia e vedere le fasi in cui si suddivide il lungo e delicato processo di stagionatura, che può durare 18, 24 o 36 mesi. È un’esperienza aperta a tutti e adatta sia a famiglie con bambini che a operatori del settore. Al termine, sarà possibile partecipare ad una degustazione che consentirà di assaporare le eccellenze del prosciuttificio.

«Non è la prima volta che accogliamo visitatori all’interno del prosciuttificio – prosegue Barilli –, anche se non l’abbiamo mai fatto nell’ambito di una più vasta iniziativa di promozione territoriale. L’ultima volta è stato nel corso di Cibus la fiera dedicata all’agroalimentare, la scorsa estate. Abbiamo notato che anche gli “addetti ai lavori”, come ad esempio salumieri o agenti di vendita, spesso rimangono sorpresi nello scoprire alcuni aspetti del processo di stagionatura di cui non erano assolutamente a conoscenza. Tutti i visitatori, che siano “tecnici” o consumatori finali, si dimostrano sempre molto curiosi e desiderosi di rivolgerci domande, soprattutto su temi legati alla conservazione e agli aspetti salutistici e naturali che riguardano i processi di produzione».

E proprio su quest’ultimo versante Zuarina sta dimostrando una spiccata attenzione caratterizzando la propria proposta in tal senso, offrendo sia una linea di prodotti interi che di affettati bio. Una scelta che arricchisce e completa la proposta dell’azienda di Langhirano e che rappresenta un motivo in più per approfittare di questa bella opportunità di conoscenza e incontro.

Per prenotazioni e acquisto voucher su Argante Viaggi: www.arganteviaggi.it

Per informazioni contattare IAT TORRECHIARA LANGHIRANO iat@comune.langhirano.pr.it oppure 0521.3555009.