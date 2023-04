elba, razzini accarezza il podio assoluto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Lo era già alla vigilia ma il risultato del recente Rally Elba ha rinnovato le ambizioni di un Marcello Razzini che si conferma, di diritto e con pieno merito, tra i pretendenti di un International Rally Cup destinato a regalare sfide ad alto tasso di adrenalina. Il pilota di Parma ritornava a calcare gli asfalti dell'isola livornese dopo una lunga assenza, al via con una Skoda Fabia Rally2 Evo messa a disposizione da By Bianchi Rally Team. Il portacolori di Collecchio Corse, affiancato da Gianmaria Marcomini, si presentava in forma smagliante già sulla prima del Venerdì pomeriggio, firmando il terzo parziale assoluto. Il brillante avvio veniva purtroppo macchiato da un finale di prima tappa particolarmente difficoltoso, chiuso con l'ottava piazza nella generale, in gruppo RC2N ed in classe R5 - Rally2. “Sulla prima prova speciale siamo partiti con il piede giusto” – racconta Razzini – “ma, specialmente sulla seconda, ci siamo trovati in difficoltà ed abbiamo perso terreno prezioso. La gara era ancora lunga, c'era da disputare tutto il Sabato, quindi avevamo tempo per rientrare.” Pur avendo perso contatto dal treno di testa la classifica dell'Elba targato 2023 risultava essere particolarmente corta, i primi dieci in poco più di venti secondi, dando quindi una chance a Razzini per poter ricucire il gap, ad iniziare da una “Colle - Palombaia” nella quale il parmense cominciava a ritrovare la giusta confidenza con il mezzo e con gli insidiosi asfalti elbani. Il primo squillo arrivava sulla “Due Colli”, terzo tempo al controllo stop in scia ai migliori, ma era la successiva “Due Mari” che gli consentiva di imprimere un importante scossone al Sabato. Il quarto parziale permetteva alla prima punta della compagine di Felino di balzare, in poco più di ventidue chilometri, dall'ottava alla quarta piazza assoluta, rimettendosi a caccia del podio. Con meno di dieci secondi da recuperare sul terzo e con un battito di ciglia da difendere sulla concorrenza, Pederzani a sei decimi e Bettini ad un secondo, Razzini dava il massimo sulla conclusiva “Due Colli”, firmando un altro terzo di giornata, a soli 2”8 dallo scratch di Re. Tanta la soddisfazione all'arrivo, nonostante una partenza azzoppata, per il quarto assoluto, in gruppo RC2N ed in classe R5 - Rally2, che si traduce in punti pesanti per la rincorsa all'IRC. “All'inizio del Sabato abbiamo cominciato a migliorare la guida” – aggiunge Razzini – “ed in varie occasioni siamo stati molto vicini a segnare il miglior tempo in speciale. La vettura è stata perfetta ed anche il team si è dimostrato estremamente professionale. Tornare dall'Elba, una gara nuova per noi e che sappiamo essere particolarmente insidiosa per la scivolosità dell'asfalto, con un quarto assoluto è un ottimo inizio di stagione. Siamo soddisfatti del risultato che abbiamo portato a casa anche perchè ora arriveranno due gare che conosciamo molto bene, il Taro di casa nostra ed il Casentino. Sono due appuntamenti nei quali ci giocheremo la stagione. Il morale è indubbiamente alto, merito del team, di Gianmaria che è stato impeccabile, di tutti i nostri partners, della Collecchio Corse e del presidente Gianni Assirati.”