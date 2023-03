Eurointerim cerca lavoratori: 1800 opportunità di lavoro in diversi settori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Si selezionano 859 tra operai generici (carico scarico, imballaggio, lavorazioni alimentari, pulizie), assemblatori (meccanici, elettrici, delle calzature, occhiali e attrezzature per lo sport), conduttori di macchinari per lavorazioni (meccaniche, plastica, chimiche, del vetro e tessile) Forte interesse per le professioni artigianali come cucitori, orafi, falegnami, tagliatori pelli, ceramisti, idraulici, elettricisti, ma anche cantinieri e manovali edili. Sempre più rare e richieste le figure di saldatori, attrezzisti, carpentieri metallici, manutentori, montatori, fresatori e tornitori. Forte interesse per Ingegneri gestionali e meccanici per Programmazione produzione, efficientamento processi e applicazione metodologie Lean. Quasi a parimerito con la Logistica (carrellisti, autisti, consegnatari, addetti picking) è la richiesta di figure in Amministrazione e Finanza: 170 tra contabili, controller, addetti paghe, amministrativi, addetti campagna fiscale, ma anche segreteria e front office nel settore medicale. In Area Tecnica e Progettazione: disegnatori, progettisti meccanici ed elettrici, preventivisti, programmatori PLC, ingegneri elettronici, informatici, sviluppatori software e machine learning engineer. Numerose offerte anche in ambito Commerciale e Vendite: figure quali E-commerce specialist, area manager, commerciale estero, buyer, customer service, tecnici commerciali, post vendita sono sempre più ricercate. La ricerca pressante di figure professionali fa potenziare gli uffici del personale e l’area funzionale Risorse Umane dà sempre più spazio a figure quali recruiter, Hr specialist, Hr manager. “Inoltre siamo in fase di espansione e, dopo la recente apertura di 5 Filiali in Lombardia, nel 2023 prevediamo nuove aperture – dichiara Luigi Sposato Presidente di Eurointerim Agenzia per il Lavoro- pertanto ricerchiamo anche personale di struttura con esperienza nel settore”. Tutte le offerte sono costantemente aggiornate sul sito www.eurointerim.it La ricerca può essere fatta per Area Funzionale e Provincia oppure per Filiale. Segui Eurointerim anche sui Social: Facebook https://www.facebook.com/eurointerimspa Linkedin https://www.linkedin.com/company/eurointerim-s-p-a- Instagram https://www.instagram.com/eurointerimspa