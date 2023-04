Festa dei Lavoratori: il 1° maggio concerto rock a Basilicanova

Per il secondo anno consecutivo, anche nel 2023 Comune di Montechiarugolo, in collaborazione con CGIL zona di Langhirano e Pro Loco di Basilicanova, organizza le celebrazioni per la Festa dei Lavoratori che interesseranno l’intera giornata di lunedì 1° maggio.

Al mattino il momento più politico e di riflessione con il corteo che, accompagnato dal Gruppo Bandistico di Felino, percorrerà le vie frazionali di Basilicanova per convenire verso le ore 12 in piazza Ferrari dove il Sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri e il segretario NIDIL CGIL Parma Andrea Rizzi, terranno l’orazione ufficiale.

A partire poi dalle ore 15, sempre nella piazza Ferrari di Basilicanova, pomeriggio in musica con “Erezione Continua”, “I ragazzi del Tugurio”, “Redrum 04” e “Fuoricampo”. Concluderanno il pomeriggio musicale i “Ma Noi No” tribute band dei Nomadi.

Per l’intero pomeriggio ci sarà servizio di bar e cucina a cura della Pro Loco e il mercatino con bancarelle presenti già dal mattino.

"Per il secondo anno - ha spiegato il sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri - torniamo in piazza a Basilicanova per festeggiare tutte le lavoratrici e lavoratori insieme alla Pro Loco di Basilicanova e alla CGIL, che ringrazio entrambi per la collaborazione. A maggior ragione dopo anni di pandemia e inflazione, quest'anno sarà un importante appuntamento per chiedere che vengano finalmente rinnovati i contratti nazionali e lo si faccia a stretto contatto con il mondo sindacale contrastando precariato e contratti pirata".

Un momento di riflessione e presa di coscienza sui temi complicatissimi che riguardano oggi il mondo del lavoro, ma anche un momento di festa e speranza, soprattutto per i più giovani, ma auspicando coinvolgimento e partecipazione di tutti.