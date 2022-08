10 agosto: "Estate delle Pievi" brilla alla Pieve di Arola

Progetto coordinato dalla Provincia di Parma in collaborazione con i Comuni e con il contributo di Fondazione Cariparma, Estate delle Pievi muove il passo verso la Chiesa parrocchiale e l’antica Pieve di Arola a Langhirano (PR), punto di partenza e di arrivo della breve escursione itinerante con visita guidata che mercoledì 10 agosto 2022 con inizio alle ore 18:00 favorirà la scoperta di uno dei luoghi storici della provincia attraverso la Via di Linari (dalla parrocchiale di Arola fino all’antica Pieve, distanza m. 900, e ritorno alla parrocchiale).

Camminando su un terreno coperto milioni di volte dai pellegrini e dai commercianti, i partecipanti all’evento raggiungeranno una delle più antiche pievi di tutto il parmense, dedicata a San Martino, citata per la prima volta nel 1005 in una pergamena dell'Archivio Capitolare di Parma, distrutta quasi completamente da un violento terremoto nel 1818 e in seguito adibita a semplice deposito per il cimitero adiacente. Originariamente a una sola navata, con cinque altari, un campanile e una sacrestia costruita con pietre lavorate a scalpello, oggi il fabbricato presenta un vano con copertura a un solo spiovente. La parrocchia attuale, ricostruita verso la metà dell’800 anche grazie alla benevolenza della duchessa Maria di Borbone, si trova all’ingresso della frazione.

Come di consueto, ad aggiungere fascino all’appuntamento – affidato questa volta nella parte divulgativa alla medievalista, guida turistica e ambientale escursionistica Alessandra Mordacci - sarà la musica, con un concerto del ciclo "Abso/Lute. Romanico parmense, tesori da scoprire" con Aurora Manfredi (liuti) e Elena Bacchini (voce, viella e viola da gamba), impegnate nell’esecuzione di canti di pellegrini medievali e brani rinascimentali.



Posti limitati – Prenotazione consigliata: 338 6310900 - info@melusine.it



La partecipazione è gratuita.