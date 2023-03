Max testa: back to the 80s / 90s

Una serata speciale, dedicata a chi ama la musica anni 80/90 e desidera fare quattro salti come ai vecchi tempi.



Ascoltare la musica che ti ha accompagnato nell'adolescenza, che ti ha fatto passare ore sulle piste da ballo delle discoteche più gettonate.



Ballare, ballare, ballare e conoscere amici, innamorarsi, andare in vacanza con quelle colonne sonore stupende.



Ma che ne sanno i 2000 recita una canzone.



I 2000 oggi possono avere la poosibilità di conoscere e rivivere quelle magiche note, definite le più belle nell'era musicale.



Quelle degli anni 80 e 90.



Quindi non puoi mancare, devi partecipare al DJ Set di Max Testa che per tutta la serata farà riempire la pista con i maggiori successi degli anni 80 e 90.



Il tutto si svolge al Circolo San Martino di Stadirano sabato 11 marzo a partire dalle ore 20,00.



Apericena con servizio bar



Raduna i tuoi amici e scatenati in una bella serata revival.