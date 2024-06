La festa del Mezzani Calcio il 22 giugno

22 GIUGNO: FESTA MEZZANI CALCIO A MEZZANI.

Una Serata Indimenticabile con DJ Max Testa e Musica Anni '90 e 2000**



Il 22 giugno segna una data da non perdere per gli amanti della musica dance degli anni '90 e 2000, grazie alla Festa Mezzani Calcio che si terrà presso il campo sportivo del paese.

L'evento vedrà la partecipazione del rinomato DJ Max Testa, pronto a far ballare tutti con i suoi migliori set musicali e i suoi 37 anni di attività in consolle.



Un ritorno al passato con musica Indimenticabile.



La serata sarà un viaggio nel tempo, con la musica che ha fatto ballare intere generazioni.

I successi degli anni '90 e 2000 saranno protagonisti indiscussi, con hit che tutti conoscono e amano.

Con i ritmi frenetici della dance music, non mancherà nulla per far divertire il pubblico presente.



Un Evento da non perdere per gli appassionati di musica.



La festa del Mezzani Calcio è l'occasione perfetta per riunirsi con gli amici , per trascorrere una serata all'insegna della musica e del divertimento.

L'atmosfera sarà carica di energia positiva, con la possibilità di ballare fino a tarda notte e creare ricordi indelebili.



Partecipa all'Evento e Scatena la Tua Passione per la Musica**