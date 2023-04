Il 25 aprile a Parma tra mostre, parate e il concerto dei Coma Cose: 23 eventi per festeggiare

Parma si appresta a celebrare il 78° anniversario della Liberazione con un ricco programma di iniziative gratuite, aperte a tutta la cittadinanza, promosse dal Comune di Parma insieme alla Provincia di Parma e al Comitato per le celebrazioni del 25 aprile con la partecipazione di varie realtà istituzionali e culturali cittadine: un’occasione di festa, condivisione e incontro che offre la preziosa opportunità di riflettere sui temi e i valori dell'antifascismo da ricordare e trasmettere soprattutto alle nuove generazioni. “Parma dimostra anno dopo anno – ha esordito il sindaco Michele Guerra – che il 25 aprile rappresenta, attraverso il lavoro corale delle istituzioni e delle associazioni e realtà che operano quotidianamente per la realizzazione delle celebrazioni, un momento di grande coesione e partecipazione ma anche di profonda innovazione, in grado di coinvolgere le nuove generazioni e anche i nuovi cittadini. Dobbiamo tenerci stretta questa capacità della nostra città di mettere insieme i diversi registri che la Festa della Liberazione riunisce attorno a sé e che la rendono una vera festa di comunità, fondata su di una preziosa base valoriale percepita come tale anche al di fuori dei confini cittadini”.

“Il 25 aprile rappresenta – ha detto il vicesindaco e assessore alla Cultura Lorenzo Lavagetto – una festa di tutti e per tutti, che celebra dei valori importanti che tengono insieme la nostra comunità. Il programma delle celebrazioni di quest’anno è molto ricco e frutto di un confronto partecipato con tutte le realtà che lavorano alla sua realizzazione. Un programma che culminerà con il concerto in Piazza la sera del 25: un appuntamento non scontato, che in molte altre città non viene organizzato, e che invece a Parma è diventato un momento tradizionale”. “Questo 25 aprile – ha spiegato il presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi – è caratterizzato dal ruolo di spicco dei giovani: il 20 aprile la Consulta studentesca ci accompagnerà, con letture e riflessioni, nella deposizione delle corone e il 21 aprile le ragazze e i ragazzi di diverse scuole medie cittadine saranno partecipi e protagonisti, insieme ai Consigli dei Cittadini Volontari, di una significativa novità di quest’anno: una giornata in più in cui la deposizione delle corone avverrà contemporaneamente in ciascun quartiere, alla presenza dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari. Un modo per portare il 25 aprile in ogni parte della città, testimoniando l’importanza condivisa dei valori di libertà e democrazia”. Il calendario completo delle iniziative, in programma dal 15 al 28 aprile in diversi spazi cittadini, composto di spettacoli e momenti musicali, convegni e proiezioni, incontri e percorsi nei luoghi della Resistenza e appuntamenti dedicati ai più giovani, è stato presentato questa mattina in conferenza stampa alla presenza delle assessore Daria Jacopozzi e Caterina Bonetti e di tanti rappresentanti delle realtà partecipi della realizzazione del programma di celebrazioni.

Al centro del programma di iniziative, le celebrazioni istituzionali di lunedì 25 aprile: il tradizionale Corteo sarà anticipato dalla consegna delle bandiere delle Brigate Partigiane ai ragazzi della Consulta Provinciale degli Studenti, che dall’ex Palazzo della Provincia le porteranno sino a piazzale Santa Croce. Da piazzale Santa Croce, dopo la consegna delle bandiere, partirà il Corteo che percorrerà le vie del centro insieme al Corpo Bandistico Giuseppe Verdi, fino in Piazza Garibaldi dove, dopo i saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Parma Michele Guerra, del Delegato della Provincia di Parma Gianpaolo Cantoni, del rappresentante delle Associazioni partigiane Nicola Maestri, del Presidente della Consulta Provinciale Studenti Nicolas Mantovani e di un rappresentante delle Associazioni Partigiane, interverrà come ospite d’eccezione Luca Martignani. Luca Martignani è scrittore e professore associato di Sociologia generale all’Università di Bologna. Membro della redazione della rivista “Sociologia e Politiche Sociali”, si occupa di teoria sociologica, di epistemologia e ontologia sociale, delle trasformazioni strutturali e culturali del welfare state, della relazione tra rappresentazione (fiction, cinema e letteratura contemporanea) e realtà sociale. Piazza Garibaldi sarà anche la cornice del tradizionale e attesissimo Concerto per la Liberazione realizzato dal Comune di Parma, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con CAOS Organizzazione Spettacoli e Arci Parma. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, vedrà salire sul palco Dopo la partecipazione a Sanremo 2023, abbiamo il piacere di annunciare i Coma_Cose, che tornano a suonare sui principali palchi italiani con un tour invernale nei club, interamente sold out. Come open act salirà sul palco anche Crytical. Quest’anno inoltre la Presidenza del Consiglio Comunale estende a tutti i quartieri della città la tradizionale cerimonia di deposizione delle corone da parte del Comitato per le Celebrazioni del 25 aprile, grazie alla collaborazione dei Gruppi Consiliari del Comune di Parma, alla partecipazione degli Istituti scolastici dei quartieri cittadini e dei Consigli dei Cittadini Volontari.