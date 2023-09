Performance, videoinstallazioni e incontri: al via la 27esima edizione del festival Natura Dei Teatri

La ventisettesima edizione di Natura Dèi Teatri, il Festival curato da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto, che dal 1996 continua a intessere relazioni tra realtà artistiche del contemporaneo nazionali ed internazionali, torna – da settembre a dicembre - per esplorare, tramite i linguaggi artistici trans-genere del contemporaneo e le loro ibridazioni fisico-digitale, la possibilità di disegnare nuove mappe della conoscenza e di immaginare nuove forme di relazione multispecie, orientata alla convivenza delle differenze, guidata da un femminile inteso come tensione a un vivere sensibile, post-antropocentrico, in ascolto e in dialogo con l’umano e il non umano, per la decolonizzazione della cultura occidentale.

Primo evento del Festival sarà la riedizione di HAIKU, progetto poetico-performativo di Lenz realizzato originariamente da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto nel 2002 presso l’Oasi Lipu di Torrile e ora ripreso, in convergenza con i presupposti politico-culturali delle associazioni ambientaliste e della Nature Restoration Law, per re-immaginare la natura scomparsa nelle città e restaurare la memoria dell’ambiente perduto attraverso la potenza di versi brevi secondo la formula giapponese dell'haiku dedicati alla sacralità dell’esistenza nel ri-vivente animale e vegetale.

Con l’ambiente sonoro di Andrea Azzali e l’interpretazione di Sandra Soncini, HAIKU è un omaggio al poeta parmigiano Pier Luigi Bacchini, autore amatissimo a cui Lenz ha dedicato dal 1996 al 2015 numerose e vibranti letture sceniche curate da Francesco Pititto. In Haiku scorrono in un flusso pulsante, in galoppo ‘sistolico’ diverse liriche del poeta e alcuni versi scelti da Bacchini dalla produzione di Thomas Stearns Eliot, Ezra Pound, Giovanni Pascoli, Friedrich Hölderlin, Rainer Maria Rilke. HAIKU 1 | DOVE PRIMA ERA BOSCO si svolgerà il 22 settembre alle ore 19:00 presso CASA LIPU, la nuova sede nazionale dell’associazione adiacente a Lenz Teatro, e sarà in collaborazione con LIPU, mentre HAIKU 2 | DOVE PRIMA ERA ACQUA - creazione site- specific Insolito Festival 2023 realizzata in collaborazione con ArcheoVea - si svolgerà il 26 e il 27 settembre alle

ore 19:30 presso il percorso sotterraneo Galleria delle Fontane.

Nel solco di una progettualità generata per riattivare con i segni artistici contemporanei luoghi salienti e dolenti della città, il programma propone creazioni site-specific in complessi monumentali, collezioni museali e naturali, iniziando dal Museo di Storia Naturale dell’Università di Parma, in cui si svolgerà il 12 e 13 ottobre FÒRO FÓRO, la performance dell’artista Muna Mussie ispirata all’analogia tra le “figure di filo” e i processi creativi, le pratiche pedagogiche e le visioni cosmologiche, e il seminario di ricerca DECOLONIZZARE IL MUSEO, in cui Muna Mussie dialogherà con Sofia Bacchini del Centro Studi Movimenti di Parma e Università L'Orientale di Napoli. FÒRO FÓRO è l’ottava azione del progetto triennale 22_24 BESTIARIO | Femminile Animale, il progetto di Lenz che crea PARENTELE, intese come riconoscimento di affinità e differenze e possibilità di coesistenza, invitando dodici artiste e collettivi associati a co-produrre residenze, progetti nazionali ed internazionali, laboratori e seminari transdisciplinari che indaghino i temi dei ruoli di genere, antispecismo, ecofemminismo, superamento dei dualismi.

A seguito della vincita del bando internazionale OPEN DIALOGO, commissionato dal Ministero della Cultura italiano (Direzione Generale Spettacolo), dall’Arts Council England, dall’Istituto Italiano di Cultura di Londra e dal British Council per condividere conoscenze ed esperienze di danza e disabilità e promuovere l'inclusione, nella prima metà di ottobre la performer e danzatrice Monica Barone condurrà una residenza artistica a Ipswich, in Inghilterra, per un ulteriore studio laboratoriale su UMANO, DISUMANO, POSTUMANO, performance del 2022 prodotta da Lenz Fondazione, che mostra come processo evolutivo la presa di coscienza di un’intelligenza ancestrale e profonda, precedente il binarismo natura-cultura.

Presso la Galleria San Ludovico, spazio del Comune di Parma dedicato all’arte contemporanea avrà luogo LPAM_Lenz per Alessandro Manzoni, il Progetto Speciale di Lettura dedicato nel 2023 ad Alessandro Manzoni, di cui si celebreranno i 150 anni dalla morte. Nella chiesa sconsacrata debutterà il 24 ottobre la grande videoinstallazione de I PROMESSI SPOSI, trasposizione fisico-digitale della messinscena di Lenz del romanzo storico manzoniano e opera fondativa della lingua italiana rigenerata con estremismo antiretorico e interpretata, a seguito di un percorso di ricerca unico in Europa per intensità e risultati espressivi, da attori “sensibili”, ex lungodegenti psichici e persone con disabilità intellettiva. Il finissage della videoinstallazione sarà curato dal sound designer Andrea Azzali con un live set il 3 novembre, in collaborazione con Associazione Segnali di Vita | Il Rumore del Lutto.

Secondo appuntamento del progetto sarà [ CRINE _ ERMENGARDA _ ORATORIO ], opera performativa e musicale che vede insieme all’interprete sensibile Carlotta Spaggiari, l’esecuzione live del compositore, contrabbassista, direttore d'orchestra Roberto Bonati. Con CRINE, Maria Federica Maestri e Francesco Pititto sostanziano la ricerca pluriennale di un “verbo” pedagogico che renda le persone neurodivergenti in grado di esprimere attraverso le stimolazioni drammaturgico-sensoriali le emozioni silenziate, ribaltando la prospettiva convenzionale: gli apparenti limiti cognitivi e comportamentali, non più sintomi di un deficit patologico, divengono elementi da elaborare e tradurre in linguaggio estetico contemporaneo, attraverso il confronto e l’agone - anche fisico e vocale - con i classici. La figura manzoniana di Ermengarda, culmine della remissione derivata dal rifiuto cui la condanna Carlo Magno, vittima innocente di una sofferenza impotente e spersonalizzante, indotta al suicidio come estrema sottrazione dal dolore dell’esistenza, sarà l’icona ispiratrice del Seminario Contemporaneità della lingua manzoniana organizzato da Lenz nella Giornata mondiale

contro la violenza sulle donne, il 25 novembre.

Nel segno della fedeltà alla propria identità, costituitasi nel tempo come fusione artistica con l'essere sociale in condizione di sofferenza e marginalità, la XXVII edizione del Festival Natura Dèi Teatri apre un’indagine sul grande campo dell’alterazione sensibile, con NUOVE PLATEE SOMMERSE. PROSSIMI APPRODI PER LA LINGUA SENSIBILE DI LENZ, un programma per la giornata mondiale della salute mentale (10 ottobre), in cui verrà presentato il laboratorio RO.CA, rivolto ai gruppi di automutuoaiuto e dedicato al Presidente Onorario di Lenz Rocco Caccavari, medico, politico e attivista per la dignità dei fragili scomparso nel 2021, e diffusa in streaming APOPLEXIA CEREBRI, creazione filmica di Francesco Pititto

sull’opera di Lenz del 2004 ispirata a Woyzeck di Georg Büchner, interpretata dagli ospiti della Comunità terapeutica riabilitativa di Pellegrino Parmense ‘P. Corsini’, insieme ad attori normodotati ed attori sensibili di livello avanzato.

Proiettato verso le nuove frontiere dell’immersione, dell’ipermedialità, della narratività non lineare, Lenz prosegue nel programma NDT il proprio calendario di drammaturgie diffuse, onorando la giornata internazionale per le persone con disabilità (3 dicembre) con lo streaming online sul sito

www.lenzfondazione.it di ORESTEA_La Morte della Tragedia, con musica di Lillevan e lo storico ensemble di Lenz, di cui sono parte integrante performer con disabilità fisiche o intellettive.

Prosegue la storica collaborazione di Lenz con il Dipartimento di Salute Mentale dell’AUSL di Parma, con i laboratori rivolti agli ospiti delle comunità terapeutico-riabilitative, alle utenti del Ser.DP e, in particolare, con il progetto Lenz di Lenz, percorso laboratoriale biennale rivolto agli utenti della Casa della Salute per il Bambino e l’Adolescente e condotto da Alessandro Conti, che porterà a un exit performativo il 13 dicembre presso Lenz Teatro, parte del calendario culturale DALLA PANDEMIA ALLA SINDEMIA / P/ATTO DI COMUNITA’, che affronta l’evidenza della sindemia, in quanto compresenza di crisi sanitaria, ambientale, sociale, economica, della pace, per riflettere su possibili strategie plurali in grado di gestire la complessità.

Il festival NDT, infine, concretizza collaborazioni su più livelli con realtà culturali attive sul territorio, tra le quali l’Associazione Micro Macro | Insolito Festival, per cui Lenz Teatro ospiterà il 3 ottobre BEST REGARDS di Marco D’Agostin e il 5 ottobre BOZZOLI del duo italo-francese Crèature Ingrate.

PROGRAMMA



***

[ HAIKU 1 | DOVE PRIMA ERA BOSCO ]

? 22 settembre < ore 19.00

/// Casa LIPU ///

Creazione di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto

Ambiente sonoro | Andrea Azzali

Interprete | Sandra Soncini

In collaborazione con LIPU

[ HAIKU 2 | DOVE PRIMA ERA ACQUA ]

? 26+27 settembre < ore 19.30

/// Galleria delle Fontane ///

Creazione di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto

Ambiente sonoro | Andrea Azzali

Interprete | Sandra Soncini

In collaborazione con Insolito Festival, Associazione Micro Macro

[ UMANO, DISUMANO, POSTUMANO ]

Monica Barone

Bestiario Femminile Animale | Azione #3

Residenza artistica a Ipswich, UK

Progetto italiano selezionato dal bando OPEN DIALOGO

? 9 – 13 ottobre > Danceeast, Ipswich [UK]

Interpreti | Monica Barone, Valentina Barbarini, Davide Tagliavini

NUOVE PLATEE SOMMERSE. PROSSIMI APPRODI PER LA LINGUA SENSIBILE DI LENZ >

Presentazione e streaming

? 10 ottobre GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE

Lenz Teatro_Sala Est

ore 17.00 Presentazione pubblica Laboratorio RO.CA

ore 10.00-24.00 Streaming online sul sito www.lenzfondazione.it [ APOPLEXIA CEREBRI ]

[ APOPLEXIA CEREBRI ]

Creazione filmica di Francesco Pititto

Musica | Andrea Azzali

Interpreti | Ospiti della Comunità terapeutica riabilitativa di Pellegrino Parmense ‘P. Corsini’



[ FÒRO FÓRO ]

Muna Mussie

Bestiario Femminile Animale | Azione #8

Residenza / Performance / Seminario

Museo di Storia Naturale, Università di Parma

? 12 ottobre < ore 17 + 19.00 < Performance ? 13 ottobre < ore 16.30 < Seminario Decolonizzare il museo con Muna Mussie e Sofia Bacchini

? 13 ottobre < ore 19.00 < Performance

[ I PROMESSI SPOSI ] Videoinstallazione

Galleria S. Ludovico

? 24 ottobre ore 16-20 < Opening

? dal 25 ottobre a sabato 28 ottobre < ore 16-20 < videoinstallazione

? dal 30 ottobre a venerdì 3 novembre < ore 16-20 < videoinstallazione

? 3 novembre ore 19:30 < videoinstallazione + finissage con [ live set di Andrea Azzali ]

< in collaborazione con Il Rumore del Lutto

[ I PROMESSI SPOSI ] Videoinstallazione

LPAM_Lenz per Alessandro Manzoni

Videoinstallazione per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni

Creazione di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto

Interpreti in video | Valentina Barbarini, Franck Berzieri, Monica Bianchi, Giovanni Carnevale, Carlo Destro, Paolo

Maccini, Roberto Riseri, Delfina Rivieri, Vincenzo Salemi, Elena Sorbi, Carlotta Spaggiari, Barbara Voghera

Musica | Andrea Azzali

[ CRINE ] LPAM_Lenz per Alessandro Manzoni

Galleria S. Ludovico

? dal 22 novembre al 25 novembre ore 21.00 Installazione visuale + performance

? 25 novembre | GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

ore 16.00 SeminariO | Contemporaneità della lingua manzoniana

[ CRINE ] Installazione visuale + performance

Creazione di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto

Interprete | Carlotta Spaggiari

Musica live | Roberto Bonati

[ ORESTEA_La Morte della Tragedia]

? 3 dicembre GIORNATA INTERNAZIONALE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

ore 10.00-24.00 Streaming online sul sito www.lenzfondazione.it

#1 Nidi da Agamennone #2 Latte da Le Coefore #3 Pupilla da Le Eumenidi

Creazione di Maria Federica Maestri e Francesco Pititto

Musica | Lillevan

Interpreti | Valentina Barbarini, Monica Barone, Lara Bonvini, Sandra Soncini, Carlotta Spaggiari, Barbara Voghera

[ LENZ ] Progetto Lenz di Lenz

? 13 dicembre ore 18.00

Lenz Teatro_Sala Est

Primo studio_Exit performativo_Laboratorio Casa salute bambino e adolescente_Ausl Parma

Conduzione | Alessandro Conti

Mentoring | Maria Federica Maestri

Costumi | Archivio Lenz