8 marzo, al Teatro al Parco di Parma spettacolo de Le Mine Vaganti e incontro-degustazione con Cantine Lombardini

Sono due gli appuntamenti che compongono la serata speciale che per la Giornata internazionale dei diritti della donna avrà luogo mercoledì 8 marzo al Teatro al Parco di Parma nell’ambito della stagione 2022/2023 del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti. Si inizia alle 19.30 con «Le mille luci delle donne, una storia di empowerment femminile», incontro-degustazione con Chiara, Cecilia e Virginia Lombardini delle Cantine omonime, condotto da Fabrizia Dalco' dell’Assessorato alle pari opportunità del Comune di Parma. Partecipano i Maschi che si Immischiano e il Centro Antiviolenza di Parma, a cui verrà devoluto l’incasso della serata. La degustazione è curata da Cantine Lombardine. Dopo l’incontro-degustazione, alle 21 le «Mille Luci» diventano quelle messe in scena e interpretate da Le Mine Vaganti, ideatrici dell’intera serata. «Vietato oltrepassare i sogni con le sbarre in movimento» è il sottotitolo di una storia di educazione e solidarietà al femminile interpretato da Beatrice Berti, Federica Rosati, Elena Melegari, Lucia Branda, Irene Varetto, Andrea Gardoni, Claudia Nizzoli, scenografia di Fausto Ghidotti, luci di Claudio Coloretti, regia di Claudia Nizzoli. C’erano una volta una bambina e un villaggio di donne intorno a lei, uno spazio narrativo tra donne, una catena di condivisioni, di storie e di insegnamenti antichi fatta di parole, musica e immagini, risate e momenti di riflessione. «Tre simpatiche e atipiche fate madrine portatrici di un sogno patinato – si legge nella presentazione dello spettacolo - conducono lo spettatore in un viaggio fatto di parole, musica e immagini, risate e momenti di riflessione. Che per parlare di donne, si sa, bisogna parlare di tutto: di inizio e di fine, di attimi e di ere, di amore e di amaro, di domeniche e di lunedì mattina, per parlare di donne bisogna anche parlare di uomini e non per forza come contrari dispersi in una sorta di nulla, né di opposti che si attraggono, ma come totalità di un cerchio che esiste come tale solo se si chiude nel punto da cui tutto ha avuto inizio». Le Mine Vaganti sono un’associazione nata nel 2017 e formata da donne e amiche che hanno deciso, visto l`affiatamento e la condivisione di un obiettivo comune, di unirsi per poter fare del teatro uno strumento di divulgazione di temi importanti, tra cui la lotta alla violenza sulle donne. Ingresso da 10 a 12 euro, con degustazione e incontro. Informazioni e prenotazioni: tel. 0521 992044, biglietteriabriciole@solaresdellearti.it.