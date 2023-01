Tutti Matti sotto zero: circo El Grito al Teatro Verdi di Busseto

CIRCO EL GRITO in JOHANN SEBASTIAN CIRCUS

Teatro Verdi - Busseto, PR

domenica 22 gennaio 2023 - ore 17,00

Dopo il grande successo di Campana di Cirque Trottola, che ha chiuso in bellezza la lunga maratona di spettacoli a Parma con un sold-out dietro l’altro, la carovana del festival Tutti Matti sotto Zero che ogni anno porta nei teatri e sotto chapiteau la magia del circo contemporaneo internazionale durante le Feste di Natale, non si ferma e prosegue la sua itineranza sul territorio della provincia, tornando al Teatro Verdi di Busseto domenica 22 gennaio alle ore 17.00 per un nuovo appuntamento con il talento di acrobati, clown, giocolieri e performer: in scena Johann Sebastian Circus, spettacolo di Circo El Grito con Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini - che firmano anche la regia - e Andrea Farnetani.

Lo spettacolo va in scena nell’ambito di Tutti Matti sotto Zero - Emilia a Busseto, rassegna che ha già ospitato con successo tra novembre e dicembre le compagnie francesi Les Âmes Nocturnes e Cie Solarino, realizzata da Teatro Necessario Circo, centro di produzione di circo contemporaneo del territorio, con il prezioso sostegno di Comune di Busseto, Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura e Fondazione Cariparma.

Johann Sebastian Bach è tornato sulla terra per accendere gli animi del pubblico con la sua musica. Lo vedrete suonare contemporaneamente il pianoforte elettrico, una batteria ed un sintetizzatore – l’organo dei nostri tempi – ed esibirsi in un numero di virtuosismo con le boleadoras argentine…

Accompagnata dalle sue note, una spericolata acrobata aerea scoprirà di saper volteggiare in aria ma di aver dimenticato come sedersi su una sedia; a al suono delle sue composizioni un clown, intrappolato in un’altra epoca, terrà il suo presente in equilibrio su un archetto da violino.

Uno spettacolo unico, pieno di poesia, umorismo e fascino, in cui le arti circensi, l’acrobatica, il clown e la giocoleria, incontrano la musica eterne e la ricerca sul suono e ne fanno meraviglia.

La compagnia Circo El Grito ha mosso i primi passi nel 2007 a Bruxelles, dove a l’Espace Catastrophe ha visto la luce il primo spettacolo Scratch & Stretch. Da allora è stato un crescendo di produzioni e successi che hanno portato l’equipe a creare uno dei 4 centri di produzione di circo contemporaneo in Italia - Sic / Stabile di Innovazione Circense con sede a Pesaro.

La biglietteria è attiva online su www.grandcircushotel.it e www.teatronecessario.it e i biglietti sono in vendita anche sul posto dalle ore 16,00. Costi: platea e palchi - intero 12 €; ridotto fino ai 12 anni, 6 €; loggione - intero, 8 €; ridotto fino ai 12 anni, 4 €.