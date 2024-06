Farnese Festival al castello di Torrechiara

Lunedì 3 giugno 2024 il Farnese Festival, la rassegna di musica antica in programma al Teatro Farnese fino al 9 giugno, si sposta al Castello di Torrechiara, nella frazione di Langhirano (PR), da sabato 1 giugno entrato a far parte del circuito del Complesso Monumentale della Pilotta.

Protagonista della serata (ore 20.30), preceduta da un pretalk del Maestro Fabio Biondi (ore 19.30), sarà l’orchestra AleaEnsemble con il concerto «Incantano l’anima le dolcissime corde del nostro Rolla». Lo spettacolo è incentrato sulla musica da camera composta da Alessandro Rolla, musicista pavese che dal 1782 lavorò come prima viola della Reale orchestra di Parma. In particolare, i partecipanti ascolteranno un divertimento n.3 in sol minore per violino e viola, dedicato al Duca Visconti di Modrone; un concertino a tre in mi bemolle maggiore per viola, violoncello e fagotto; e un trio concertante in do maggiore per violino, viola e violoncello.

Il titolo del concerto fa riferimento a una celebre frase di Vincenzo Monti volta a lodare l’abilità del virtuoso pavese, che a Parma si consacrò come uno dei più grandi professionisti del tempo. Dopo gli studi portati avanti principalmente a Milano, Rolla fu assunto quale violinista nell’orchestra della Scala dove emerse per ingegno e abilità. In seguito, nel 1782, venne ingaggiato come prima viola della Reale orchestra di Parma, dove svolse un’attività artistica e compositiva di rilievo ed eccelse nella produzione quartettistica.

Dopo la morte del duca Ferdinando, Rolla accettò l’invito di recarsi a Milano, lì richiesto per ricoprire il ruolo di primo violino e direttore dell’orchestra della Scala. In duo col figlio Antonio, si distinse per virtuosismo su ogni strumento ad arco e insegnò anche in Conservatorio. In maniera pionieristica, propose in Italia le composizioni di Beethoven e Mozart, traendone ispirazione per la propria musica, in cui adattò le forme classiche al gusto preromantico. Assai prolifico e raffinato, scrisse diverse opere cameristiche brillanti destinate a essere eseguite, ininterrottamente, fino ad oggi.

Curato da Fabio Biondi, direttore artistico di Europa Galante, il Farnese Festival è stato ideato da Simone Verde, già direttore del Complesso monumentale della Pilotta, e gode del sostegno di Fondazione Monteparma, del contributo dell’Associazione Amici della Pilotta e del patrocinio del Comune di Parma. La rassegna si compone di otto concerti di musica antica, interpretati da alcuni dei più prestigiosi ensemble d’Italia in un contesto unico: il Teatro Farnese, situato nel Complesso Monumentale della Pilotta. In questa seconda edizione due concerti sono ospitati eccezionalmente al Castello di Torrechiara, recentemente annesso al Complesso