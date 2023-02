Nuovo appuntamento con la danza contemporanea questo sabato 25 febbraio al Teatro Europa: ospite la Compagnia Arearea con lo spettacolo “Indefinito” e i danzatori Roberto Cocconi e Luca Zampar. Indefinito fa parte di una serie di tre lavori realizzati da Roberto Cocconi e Luca Zampar della Compagnia Arearea in collaborazione con Maria Elisabetta Novello, artista la cui ricerca si realizza attraverso l’uso della cenere, ottenuta dalla combustione del legno – residuo ultimo di materia – con la quale genera forme, nuove presenze, tracce segnate dalla memoria. La ricerca negli anni è esitata nella messa in atto di azioni volte a rivelare l’indicibile, cercato nel ritmo pulsante del cuore che scandisce senza interruzioni il ritmo della vita, nella riflessione sul tema del fuoco, che tutto brucia e trasforma e infine attraverso la decostruzione di una identità labile ed effimera, l’indefinito appunto. Lo spettacolo si inserisce nell'ambito del progetto UNDER | OVER, a cura di Davide Rocchi per la stagione 2022-23 di Europa Teatri; il progetto nasce da una riflessione: “Può un danzatore invecchiare?” e vuole riflettere sul concetto di età nel mondo della danza creando un ponte fra artisti di giovane generazione ed autori con un percorso più lungo. Diviso in due momenti, il progetto ha visto la sua prima parte dedicata ai giovani artisti nel weekend del'11 e 12 febbraio scorso con Esperimenti Coreografici e Triptych di Professione Danza e Balletto di Parma; questo sabato 25 febbraio il secondo appuntamento, dedicato a danzatori affermati e di lunga esperienza come Roberto Cocconi e Luca Zampa di Arearea.

Spettacolo “Indefinito” ore 21.00

Teatro Europa Ingresso: intero 12 euro, ridotto 10 euro. Biglietti acquistabili il giorno di spettacolo a partire da un'ora prima presso la biglietteria del Teatro Euroa, via Oradour 14, Parma. Informazioni e prenotazioni: europateatri.pr@gmail.com – 0521.243377