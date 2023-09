A Borgo Val di Taro il convegno "Le Vie Storiche e il Patrimonio Culturale Ecclesiale"

La pittoresca cittadina di Borgo Val di Taro, situata nelle affascinanti Valle del Taro, è pronta a diventare il punto focale di un nuovo e affascinante percorso di valorizzazione turistica. In un evento imperdibile che si terrà il 16 settembre dalle ore 9:30, presso il Palazzo Tardiani in Piazza XI Febbraio, rappresentanti istituzionali e esperti del settore si riuniranno per discutere de "Le Vie Storiche e il Patrimonio Culturale Ecclesiale" come risorsa chiave per il territorio. Borgo Val di Taro, infatti, è attraversata dalla Via degli Abati (www.viadegliabati.com), un percorso che parte da Pavia e raggiunge Pontremoli, la cosiddetta Francigena di montagna, ed è anche punto di partenza della nota Via dei Remi che arriva fino a Sestri Levante.

L'evento inizierà con i saluti istituzionali, tra cui Francesco Mariani, Presidente dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno, Stefania Mortali, Assessore al Turismo del Comune di Borgo Val di Taro, Fabio Campisi, Presidente del Comitato organizzatore della Fiera del Fungo di Borgotaro, e Alessandro Cardinali, Vice Presidente del GAL del Ducato. La giornata sarà coordinata da Giovanni Pattoneri, Direttore del GAL del Ducato. Una serie di esperti nel campo del turismo e della cultura si uniranno all'evento per condividere le loro prospettive e esperienze: Manuel Ferrari, Responsabile dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza e Bobbio, presenterà "Prospettive di valorizzazione dei cammini storici e del patrimonio culturale ecclesiale", evidenziando il ruolo cruciale che la storia religiosa può giocare nella promozione turistica. Elio Piccoli, Presidente dell'Associazione Via degli Abati, ci guiderà attraverso "La Via degli Abati, tra Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana", sottolineando come antiche vie di pellegrinaggio possano essere reinterpretate per il turismo moderno. Alberto Delchiappo, rappresentante dell'Associazione 3T Valtaro, illustrerà "Le potenzialità della Via dei Remi", aprendo nuove prospettive per gli appassionati di trekking e natura. Pierangelo Romersi, Direttore della destinazione turistica "Emilia," parlerà di "Il turismo outdoor e i Cammini," evidenziando il crescente interesse per le attività all'aperto e l'esplorazione delle vie storiche. Il tutto sarà concluso da Matteo Daffadà, Consigliere della Regione Emilia Romagna, che fornirà le sue considerazioni finali sull'importanza di sfruttare appieno il potenziale turistico delle vie storiche e del patrimonio culturale ecclesiale. Questo evento promette di aprire nuove strade per la valorizzazione turistica di Borgo Val di Taro e delle zone circostanti, offrendo ai visitatori l'opportunità di immergersi nella storia e nella cultura di queste terre affascinanti, mentre esplorano percorsi unici e suggestivi. Borgo Val di Taro è destinata a diventare una tappa fondamentale per i viaggiatori in cerca di esperienze autentiche e appassionanti. Non perdetevi questo straordinario evento che celebra la bellezza delle vie storiche e il patrimonio culturale ecclesiale.