A Capodanno James Lavelle (UNKLE) e Digitalism

La piazza di Parma si prepara a ballare per salutare l'arrivo del 2024. Protagonisti della notte di Capodanno saranno i dj set di James Lavelle (UNKLE) e Digitalism. In programma quattro ore di musica coinvolgente (dalle 22.30 alle 02.30) che il Comune offrirà, come da tradizione, a cittadini e turisti, con una particolare attenzione ai giovani, che potranno divertirsi in sicurezza nel cuore della città.

L'iniziativa ha il patrocinio della Regione Emilia Romagna e l'organizzazione artistica di Influxus.

Aprirà i festeggiamenti il britannico James Lavelle, vera e propria icona della club culture globale. Conosciuto tanto per i suoi dj set eclettici, quanto per il suo lavoro di produzione con UNKLE, Lavelle è universalmente considerato un creatore di tendenze e un curatore musicale molto influente. Nella seconda parte della serata, la console di Piazza Garibaldi passerà nelle mani dei tedeschi Digitalism. Più volte paragonati ai Daft Punk, Jens Moelle e ?smail Tüfekçi sono i protagonisti della scena musicale crossover tra electro house e indie dance. "Quest'anno si balla a capodanno: ci aspetta uno spettacolo di musica e video con due artisti importanti nella storia del clubbing tedesco e inglese. Ci faranno divertire" assicura il vicesindaco e Assessore a Cultura e Turismo Lorenzo Lavagetto.