A carnevale con la Setta delle ombre

Al Castello Pallavicino di Varano De' Melegari (PR) sabato 26 febbraio con inizio turni alle ore: 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 21:30, 22:00, 22:30 è in programma La Setta delle Ombre un coinvolgente evento ricco di suspense e di enigmi da superare, in cui sarete voi stessi i protagonisti. L’evento è principalmente rivolto agli adulti; in caso di famiglie con bambini interessati si consiglia una età non inferiore ai 12 anni. Informazioni e richieste: info@castellidelducato.it.